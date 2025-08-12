Контракт 18-24: ВСУ определили подразделения и должности для операторов беспилотных систем для добровольцев

46 подразделений для службы по контракту для добровольцев до 25 лет.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины утвердил перечень подразделений и штатных должностей операторов беспилотных систем, на которых могут проходить службу добровольцы в рамках проекта «Контракт 18-24».

Напомним, что Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны по расширению экспериментального проекта «Контракт 18–24». Теперь он будет охватывать и штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем (БПС). Для граждан в возрасте до 25 лет, которые хотят присоединиться к войску по этому направлению, утверждена отдельная форма контракта.

Теперь желающие могут выбрать для службы одно из 46 подразделений ВСУ, среди которых:

414-я отдельная бригада ударных беспилотных авиационных систем «Птахи Мадяра»;

20-й отдельный полк беспилотных систем «К-2»;

427-й отдельный полк беспилотных систем «Рарог»;

429-й отдельный полк беспилотных систем «АХИЛЛЕС» и другие.

К проекту, кроме Сухопутных войск, ВМС, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем и Сил терробороны, присоединились также подразделения Сил специальных операций и Сил поддержки.

32 специализированные должности для операторов БПС

Решением Генштаба утвержден перечень из 32 штатных должностей, связанных с эксплуатацией беспилотных систем. Среди них:

оператор гусеничных и колесных наземных роботизированных комплексов;

оператор инженерных наземных роботизированных комплексов;

оператор БПЛА самолетного типа боевого и специального назначения;

оператор мультироторных беспилотных авиационных комплексов;

оператор FPV-дронов;

оператор-мастер и оператор-разведчик БПЛА;

мастер беспилотных авиационных комплексов.

Где подать заявку

Полный перечень подразделений, участвующих в проекте, а также возможность подать заявку доступны на официальном сайте проекта.

