Контракт 18-24: ЗСУ визначили підрозділи та посади для операторів безпілотних систем для добровольців

46 підрозділів для служби за контрактом для добровольців до 25 років.

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України затвердив перелік підрозділів та штатних посад операторів безпілотних систем, на яких можуть проходити службу добровольці в рамках проєкту «Контракт 18-24».

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо розширення експериментального проєкту «Контракт 18–24». Відтепер він охоплюватиме і штатні посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем (БПС). Для громадян віком до 25 років, які хочуть приєднатися до війська за цим напрямком, затверджено окрему форму контракту.

Тепер охочі можуть обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ, серед яких:

414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра»;

20-й окремий полк безпілотних систем «К-2»;

427-й окремий полк безпілотних систем «Рарог»;

429-й окремий полк безпілотних систем «АХІЛЛЕС» та інші.

До проєкту, крім Сухопутних військ, ВМС, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил тероборони, долучилися також підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил підтримки.

32 спеціалізовані посади для операторів БПС

Рішенням Генштабу затверджено перелік із 32 штатних посад, пов’язаних з експлуатацією безпілотних систем. Серед них:

оператор гусеничних та колісних наземних роботизованих комплексів;

оператор інженерних наземних роботизованих комплексів;

оператор БПЛА літакового типу бойового та спеціального призначення;

оператор мультироторних безпілотних авіаційних комплексів;

оператор FPV-дронів;

оператор-майстер та оператор-розвідник БПЛА;

майстер безпілотних авіаційних комплексів.

Де подати заявку

Повний перелік підрозділів, які беруть участь у проєкті, а також можливість подати заявку, доступні на офіційному сайті проєкту.

