Контракт 18–24 розширили на операторів безпілотних систем: що пропонують у Міноборони

Окрім того, українці до 25 років зможуть претендувати на одноразову допомогу у 1 млн грн, а в окремих випадках — і на більшу суму за рішенням Міністра оборони.

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо розширення експериментального проєкту «Контракт 18–24». Відтепер він охоплюватиме і штатні посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем (БПС). Для громадян віком до 25 років, які хочуть приєднатися до війська за цим напрямком, затверджено окрему форму контракту.

Розширення права на грошову допомогу

Кабмін також розширив коло військовослужбовців, які можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 1 млн грн. Вона передбачена для тих, хто у віці до 25 років вступив на службу з початку воєнного стану, але до офіційного старту проєкту в лютому 2025 року.

Гнучкий розмір виплат

Ще одна новація, яка стосується всіх контрактників 18–24, — можливість збільшення розміру одноразової грошової допомоги після підписання контракту. Таке рішення зможе ухвалювати Міністр оборони, враховуючи обсяг фонду грошового забезпечення, передбаченого у кошторисі відомства. У такому випадку Міністр визначатиме точний розмір допомоги та порядок її виплати.

Особливості нового контракту та інші деталі експериментального проєкту

Контракт. Що нового?

Контракт на посади операторів БПС укладатиметься на 2 роки. Його обов’язковою умовою є безпосередня участь у бойових діях не менше 12 місяців.

Підготовка

Враховуючи специфіку експлуатації БПС, термін навчання для таких рекрутів збільшено з 3 до 4 місяців.

Підготовка включатиме, зокрема:

базову загальновійськову підготовку тривалістю до 45 діб;

фахову підготовку – від 5 діб до 60 діб;

курс адаптації у військовій частині – 14 діб.

При цьому якщо у рекрута є відповідний сертифікат фахівця з експлуатації БПС, то він може враховуватись при встановленні строків фахової підготовки.

У разі непроходження підсумкового контролю за результатами фахової підготовки передбачена можливість переміщення військовослужбовців на інші посади, пов’язані з експлуатацією БПС зі збереженням умов контракту.

Механізм виплати одноразової грошової допомоги для добровольців на посади БПС зберігається:

200 000 грн одразу при підписанні контракту;

300 000 грн після проходження підготовки та початку служби;

500 000 грн після закінчення дворічного контракту при виконанні його умов (зокрема, 12 місяців участі в бойових діях).

У разі припинення або скасування воєнного стану або невиконання умов контракту в частині строків обов’язкової участі в бойових діях невиплачена третя частина одноразової грошової допомоги виплачуватиметься пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку - 1/12 від 500000 гривень за кожні 30 днів служби.

Для добровольців за цим контрактом діятимуть такі ж самі пільги, що для інших учасників експериментального проєкту, а саме:

можливість залучення іпотеки під 0%;

безкоштовна освіта в межах держзамовлення;

соціальний пакет військовослужбовця;

медичне забезпечення.

Учасники проєкту після виконання умов дворічного контракту також матимуть право на відстрочку від призову на 1 рік та право вільного виїзду за кордон.

Крім одноразової грошової допомоги вони матимуть грошове забезпечення, яке може сягати до 120 000 грн/місяць.

Процедура укладання нового виду контракту залишається незмінною. Відбір кандидатів, надання консультативної та роз’яснювальної допомоги здійснюватимуть центри рекрутингу та рекрутингові підрозділи військових частин.

Служити за цим видом контракту можна буде на посадах рядового складу у Збройних Силах України, Національній гвардії України та Державній прикордонній службі України. Конкретний перелік штатних посад за цим видом контракту визначатиметься окремим рішенням Генерального Штабу ЗСУ, Головного управління НГУ та Адміністрації Держприкордонслужби.

Сьогодні участь в експериментальному проєкті беруть 24 бригади ЗСУ, п’ять підрозділів НГУ та чотири – Держприкордонслужби.

Бажаючі приєднатися до війська громадяни цієї категорії мають подати відповідну заяву в паперовій або електронній формі до центрів рекрутингу або через електронний кабінет в «Резерв+».

Розширення категорій військовослужбовців, які матимуть право на отримання 1 млн грн

Ухвалені зміни також розширюють категорії військовослужбовців, які можуть одноразово отримати грошову допомогу в розмірі 1 млн грн. Йдеться про тих хто, з 24 лютого 2022 року у віці до 25 років приєдналися до війська і служили на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, і станом на 13 лютого 2025 року мали не менше 6 місяців участі в бойових діях.

Ця норма поширена на:

строковиків, які після початку широкомасштабної агресії уклали контракт;

військовослужбовців, які були атестовані до присвоєння офіцерського звання.

