Практика судов
  1. В Украине

Контракт 18–24 расширили на операторов беспилотных систем: что предлагают в Минобороны

12:08, 8 августа 2025
Кроме того, украинцы до 25 лет смогут претендовать на единовременную помощь в 1 млн грн, а в отдельных случаях и на большую сумму по решению Министра обороны.
Контракт 18–24 расширили на операторов беспилотных систем: что предлагают в Минобороны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны по расширению экспериментального проекта «Контракт 18–24». Теперь он будет охватывать и штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем (БПС). Для граждан в возрасте до 25 лет, которые хотят присоединиться к войску по этому направлению, утверждена отдельная форма контракта.

Расширение права на денежную помощь

Кабмин также расширил круг военнослужащих, которые могут получить единовременную денежную помощь в размере 1 млн грн. Она предусмотрена для тех, кто в возрасте до 25 лет поступил на службу с начала военного положения, но до официального старта проекта в феврале 2025 года.

Гибкий размер выплат

Еще одна новация, касающаяся всех контрактников 18–24, — возможность увеличения размера единовременной денежной помощи после подписания контракта. Такое решение сможет принимать Министр обороны, учитывая объем фонда денежного обеспечения, предусмотренного в смете ведомства. В таком случае Министр будет определять точный размер помощи и порядок ее выплаты.

Особенности нового контракта и другие детали экспериментального проекта

Контракт. Что нового?

Контракт на должности операторов БПС будет заключаться на 2 года. Его обязательным условием является непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев.

Подготовка

Учитывая специфику эксплуатации БПС, срок обучения для таких рекрутов увеличен с 3 до 4 месяцев.

Подготовка будет включать, в частности:

• базовую общевойсковую подготовку продолжительностью до 45 суток;
• профессиональную подготовку – от 5 до 60 суток;
• курс адаптации в воинской части – 14 суток.

При этом, если у рекрута есть соответствующий сертификат специалиста по эксплуатации БПС, он может учитываться при установлении сроков профессиональной подготовки.

В случае непрохождения итогового контроля по результатам профессиональной подготовки предусмотрена возможность перевода военнослужащих на другие должности, связанные с эксплуатацией БПС, с сохранением условий контракта.

Механизм выплаты единовременной денежной помощи для добровольцев на должности БПС сохраняется:

  • 200 000 грн сразу при подписании контракта;
  • 300 000 грн после прохождения подготовки и начала службы;
  • 500 000 грн после окончания двухлетнего контракта при выполнении его условий (в частности, 12 месяцев участия в боевых действиях).

В случае прекращения или отмены военного положения либо невыполнения условий контракта в части сроков обязательного участия в боевых действиях невыплаченная третья часть единовременной денежной помощи будет выплачиваться пропорционально времени прохождения военной службы из расчета — 1/12 от 500 000 гривен за каждые 30 дней службы.

Для добровольцев по этому контракту будут действовать такие же льготы, как и для других участников экспериментального проекта, а именно:

  • возможность получения ипотеки под 0%;
  • бесплатное образование в рамках госзаказа;
  • социальный пакет военнослужащего;
  • медицинское обеспечение.

Участники проекта после выполнения условий двухлетнего контракта также будут иметь право на отсрочку от призыва на 1 год и право свободного выезда за границу.

Помимо единовременной денежной помощи, они будут получать денежное обеспечение, которое может достигать до 120 000 грн/месяц.

Процедура заключения нового вида контракта остается неизменной. Отбор кандидатов, предоставление консультационной и разъяснительной помощи будут осуществлять центры рекрутинга и рекрутинговые подразделения воинских частей.

Служить по этому виду контракта можно будет на должностях рядового состава в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службе Украины. Конкретный перечень штатных должностей по этому виду контракта будет определяться отдельным решением Генерального штаба ВСУ, Главного управления НГУ и Администрации Госпогранслужбы.

Сегодня участие в экспериментальном проекте принимают 24 бригады ВСУ, пять подразделений НГУ и четыре — Госпогранслужбы.

Желающие присоединиться к войску граждане этой категории должны подать соответствующее заявление в бумажной или электронной форме в центры рекрутинга или через электронный кабинет в «Резерв+».

Расширение категорий военнослужащих, которые будут иметь право на получение 1 млн грн

Принятые изменения также расширяют категории военнослужащих, которые могут единовременно получить денежную помощь в размере 1 млн грн. Речь идет о тех, кто с 24 февраля 2022 года в возрасте до 25 лет присоединился к войску и служил на должностях рядового, сержантского и старшинского состава, и по состоянию на 13 февраля 2025 года имел не менее 6 месяцев участия в боевых действиях.

Эта норма распространяется на:

• срочников, которые после начала масштабной агрессии заключили контракт;
• военнослужащих, которые были аттестованы до присвоения офицерского звания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ армия контракт Минобороны денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новые штрафы для водителей и перевозчиков: Кабмин усиливает контроль за выполнением требований Укртрансбезопасности

Кабмин внес законопроекты о новых штрафах для водителей и перевозчиков за невыполнение требований Укртрансбезопасности.

Осмотр информации с мобильного телефона, полученного в результате законного обыска, не требует санкции суда на временный доступ к вещам и документам – Верховный Суд

Следственный судья отказал в ходатайстве следователя о предоставлении временного доступа, поскольку следователь не указал, каким лицам принадлежат вещи и документы, доступ к которым он просит предоставить – Верховный Суд объяснил, имел ли право следователь проводить осмотр мобильного без предварительного разрешения следственного судьи.

Генпрокурор может получить право присваивать ранги прокурорам — законопроект

Глава правоохранительного комитета Сергей Ионушас вместе с коллегами предлагают вернуть аналог классных чинов в прокуратуру — ранги.

Директора ГБР предлагают отбирать при решающей роли международных экспертов — законопроект

Статус Государственного бюро расследований также предлагается изменить — вместо правоохранительного органа на центральный орган исполнительной власти.

В парламенте предлагают изменить основания для неотложных обысков без санкции суда

Депутаты предлагают изменить основания для обысков без определения суда и предусмотреть, что изъятые вещи и документы подлежат немедленному возврату, если следственный судья не легализует этот обыск постфактум.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео