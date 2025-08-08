Контракт 18–24 расширили на операторов беспилотных систем: что предлагают в Минобороны

Кроме того, украинцы до 25 лет смогут претендовать на единовременную помощь в 1 млн грн, а в отдельных случаях и на большую сумму по решению Министра обороны.

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны по расширению экспериментального проекта «Контракт 18–24». Теперь он будет охватывать и штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем (БПС). Для граждан в возрасте до 25 лет, которые хотят присоединиться к войску по этому направлению, утверждена отдельная форма контракта.

Расширение права на денежную помощь

Кабмин также расширил круг военнослужащих, которые могут получить единовременную денежную помощь в размере 1 млн грн. Она предусмотрена для тех, кто в возрасте до 25 лет поступил на службу с начала военного положения, но до официального старта проекта в феврале 2025 года.

Гибкий размер выплат

Еще одна новация, касающаяся всех контрактников 18–24, — возможность увеличения размера единовременной денежной помощи после подписания контракта. Такое решение сможет принимать Министр обороны, учитывая объем фонда денежного обеспечения, предусмотренного в смете ведомства. В таком случае Министр будет определять точный размер помощи и порядок ее выплаты.

Особенности нового контракта и другие детали экспериментального проекта

Контракт. Что нового?

Контракт на должности операторов БПС будет заключаться на 2 года. Его обязательным условием является непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев.

Подготовка

Учитывая специфику эксплуатации БПС, срок обучения для таких рекрутов увеличен с 3 до 4 месяцев.

Подготовка будет включать, в частности:

• базовую общевойсковую подготовку продолжительностью до 45 суток;

• профессиональную подготовку – от 5 до 60 суток;

• курс адаптации в воинской части – 14 суток.

При этом, если у рекрута есть соответствующий сертификат специалиста по эксплуатации БПС, он может учитываться при установлении сроков профессиональной подготовки.

В случае непрохождения итогового контроля по результатам профессиональной подготовки предусмотрена возможность перевода военнослужащих на другие должности, связанные с эксплуатацией БПС, с сохранением условий контракта.

Механизм выплаты единовременной денежной помощи для добровольцев на должности БПС сохраняется:

200 000 грн сразу при подписании контракта;

300 000 грн после прохождения подготовки и начала службы;

500 000 грн после окончания двухлетнего контракта при выполнении его условий (в частности, 12 месяцев участия в боевых действиях).

В случае прекращения или отмены военного положения либо невыполнения условий контракта в части сроков обязательного участия в боевых действиях невыплаченная третья часть единовременной денежной помощи будет выплачиваться пропорционально времени прохождения военной службы из расчета — 1/12 от 500 000 гривен за каждые 30 дней службы.

Для добровольцев по этому контракту будут действовать такие же льготы, как и для других участников экспериментального проекта, а именно:

возможность получения ипотеки под 0%;

бесплатное образование в рамках госзаказа;

социальный пакет военнослужащего;

медицинское обеспечение.

Участники проекта после выполнения условий двухлетнего контракта также будут иметь право на отсрочку от призыва на 1 год и право свободного выезда за границу.

Помимо единовременной денежной помощи, они будут получать денежное обеспечение, которое может достигать до 120 000 грн/месяц.

Процедура заключения нового вида контракта остается неизменной. Отбор кандидатов, предоставление консультационной и разъяснительной помощи будут осуществлять центры рекрутинга и рекрутинговые подразделения воинских частей.

Служить по этому виду контракта можно будет на должностях рядового состава в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службе Украины. Конкретный перечень штатных должностей по этому виду контракта будет определяться отдельным решением Генерального штаба ВСУ, Главного управления НГУ и Администрации Госпогранслужбы.

Сегодня участие в экспериментальном проекте принимают 24 бригады ВСУ, пять подразделений НГУ и четыре — Госпогранслужбы.

Желающие присоединиться к войску граждане этой категории должны подать соответствующее заявление в бумажной или электронной форме в центры рекрутинга или через электронный кабинет в «Резерв+».

Расширение категорий военнослужащих, которые будут иметь право на получение 1 млн грн

Принятые изменения также расширяют категории военнослужащих, которые могут единовременно получить денежную помощь в размере 1 млн грн. Речь идет о тех, кто с 24 февраля 2022 года в возрасте до 25 лет присоединился к войску и служил на должностях рядового, сержантского и старшинского состава, и по состоянию на 13 февраля 2025 года имел не менее 6 месяцев участия в боевых действиях.

Эта норма распространяется на:

• срочников, которые после начала масштабной агрессии заключили контракт;

• военнослужащих, которые были аттестованы до присвоения офицерского звания.

