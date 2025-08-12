Практика судов
Освобожденные из плена военнослужащие будут проходить ВЛК и реабилитацию по новым правилам — Минздрав обновил порядок

09:04, 12 августа 2025
Минздрав обновил маршрут и перечень медучреждений для помощи освобожденным из плена.
Источник фото: Министерство здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения Украины обновило перечень учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь освобожденным из плена военнослужащим, правоохранителям, спасателям и гражданским лицам.

Как указано, перед этим Минздрав совместно с департаментами здравоохранения областных военных администраций и Командованием Медицинских сил ВСУ провел селекторное совещание с руководителями определенных медучреждений и согласовал порядок действий.

Два уровня помощи

Учреждения разделили на два уровня:

• первый уровень — проведение реинтеграционных мероприятий с оказанием медицинской и психологической помощи;
• второй уровень — оказание реабилитационной и психологической помощи.

На первом уровне будут работать 25 медучреждений, на втором — 41 учреждение реабилитационной и 25 учреждений психосоциальной и психиатрической помощи.

Алгоритм помощи после освобождения

После освобождения из плена человека принимают в определенном медучреждении для первичного осмотра.

• Если состояние критическое — пациент остается до стабилизации.
• Если угрозы жизни нет — его направляют в определенное учреждение или центр реинтеграции.

Далее проводится комплексное обследование, разрабатывается индивидуальный план лечения и реабилитации с участием врачей, психологов и специалистов по социальной поддержке. Этап завершается финальным осмотром комиссии.

Дальнейшее лечение и социальная поддержка

Лечащий врач предоставляет письменные рекомендации по:

• реабилитационной помощи;
• психологической поддержке;
• амбулаторному лечению;
• социальным услугам.

Также есть возможность получить санаторно-курортное лечение продолжительностью 18 дней или компенсацию в размере 16 416 грн при самостоятельном оздоровлении.

Обязательная ВЛК для военных

Военнослужащие после лечения проходят военно-врачебную комиссию, которая определяет дальнейшую пригодность к службе или необходимость продолжения реабилитации.

География и подготовка специалистов

Помощь освобожденным из плена будут оказывать 80 медучреждений в 22 регионах Украины (кроме Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Минздрав пленные военнослужащие ВВК обмен пленными

