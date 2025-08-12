Освобожденные из плена военнослужащие будут проходить ВЛК и реабилитацию по новым правилам — Минздрав обновил порядок

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь освобожденным из плена военнослужащим, правоохранителям, спасателям и гражданским лицам.
Как указано, перед этим Минздрав совместно с департаментами здравоохранения областных военных администраций и Командованием Медицинских сил ВСУ провел селекторное совещание с руководителями определенных медучреждений и согласовал порядок действий.
Два уровня помощи
Учреждения разделили на два уровня:
• первый уровень — проведение реинтеграционных мероприятий с оказанием медицинской и психологической помощи;
• второй уровень — оказание реабилитационной и психологической помощи.
На первом уровне будут работать 25 медучреждений, на втором — 41 учреждение реабилитационной и 25 учреждений психосоциальной и психиатрической помощи.
Алгоритм помощи после освобождения
После освобождения из плена человека принимают в определенном медучреждении для первичного осмотра.
• Если состояние критическое — пациент остается до стабилизации.
• Если угрозы жизни нет — его направляют в определенное учреждение или центр реинтеграции.
Далее проводится комплексное обследование, разрабатывается индивидуальный план лечения и реабилитации с участием врачей, психологов и специалистов по социальной поддержке. Этап завершается финальным осмотром комиссии.
Дальнейшее лечение и социальная поддержка
Лечащий врач предоставляет письменные рекомендации по:
• реабилитационной помощи;
• психологической поддержке;
• амбулаторному лечению;
• социальным услугам.
Также есть возможность получить санаторно-курортное лечение продолжительностью 18 дней или компенсацию в размере 16 416 грн при самостоятельном оздоровлении.
Обязательная ВЛК для военных
Военнослужащие после лечения проходят военно-врачебную комиссию, которая определяет дальнейшую пригодность к службе или необходимость продолжения реабилитации.
География и подготовка специалистов
Помощь освобожденным из плена будут оказывать 80 медучреждений в 22 регионах Украины (кроме Донецкой, Луганской и Херсонской областей).
