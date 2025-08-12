Практика судів
  1. В Україні

Звільнені з полону військовослужбовці будуть проходити ВЛК та реабілітацію за новими правилами — МОЗ оновило порядок

09:04, 12 серпня 2025
МОЗ оновило маршрут та перелік медзакладів для допомоги звільненим із полону.
Звільнені з полону військовослужбовці будуть проходити ВЛК та реабілітацію за новими правилами — МОЗ оновило порядок
Джерело фото: Міністерство охорони здоров'я України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров’я України оновило перелік закладів охорони здоров’я, які надають медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу звільненим із полону військовослужбовцям, правоохоронцям, рятувальникам та цивільним.

Як вказується, перед цим МОЗ спільно з департаментами охорони здоров’я обласних військових адміністрацій та Командуванням Медичних сил ЗСУ провели селекторну нараду з керівниками визначених медзакладів та узгодили порядок дій.

Два рівні допомоги

Заклади розподілили на два рівні:

  • перший рівень – проведення реінтеграційних заходів із наданням медичної та психологічної допомоги;
  • другий рівень – надання реабілітаційної та психологічної допомоги.

На першому рівні працюватимуть 25 медзакладів, на другому – 41 заклад реабілітаційної та 25 закладів психосоціальної й психіатричної допомоги.

Алгоритм допомоги після звільнення

Після звільнення з полону людину приймають у визначеному медзакладі для первинного огляду.

  • Якщо стан критичний — пацієнт залишається до стабілізації.
  • Якщо загрози життю немає — його направляють у визначений заклад або центр реінтеграції.

Далі проводиться комплексне обстеження, розробляється індивідуальний план лікування та реабілітації за участі лікарів, психологів та фахівців із соціальної підтримки. Етап завершується фінальним оглядом комісії.

Подальше лікування та соціальна підтримка

Лікуючий лікар надає письмові рекомендації щодо:

  • реабілітаційної допомоги;
  • психологічної підтримки;
  • амбулаторного лікування;
  • соціальних послуг.

Також є можливість отримати санаторно-курортне лікування тривалістю 18 днів або компенсацію у розмірі 16 416 грн при самостійному оздоровленні.

Обов’язкова ВЛК для військових

Військовослужбовці після лікування проходять військово-лікарську комісію, яка визначає подальшу придатність до служби чи необхідність продовження реабілітації.

Географія та підготовка фахівців

Допомогу звільненим із полону надаватимуть 80 медзакладів у 22 регіонах України (окрім Донецької, Луганської та Херсонської областей).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ полонені військовослужбовці ВЛК обмін полоненими

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада адвокатів обрала Олексія Шевчука, Ганну Колесник і Оксану Каденко кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС

Надалі Вища рада правосуддя буде обирати одного члена до складу Конкурсної комісії з відбору ВККС серед трьох запропонованих РАУ кандидатів – Олексія Шевчука, Ганни Колесник і Оксани Каденко

«Копіпаста» зі старого скасованого вироку не передбачена КПК як спосіб дослідження судом доказів — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що у КПК немає такого способу дослідження судом доказів, як імпорт з тексту попереднього, раніше скасованого вироку, змістовної складової показань свідків, експертів та спеціаліста та їх відображення в тексті нового вироку.

Певні інвестори отримають широкі податкові пільги на 10 років – Гетманцев про рекомендовані Раді законопроекти

Данило Гетманцев вказав, що цими законопроектами будуть створені пільгові умови оподаткування на 10 років для інвесторів, які реалізують проекти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

У МЗС Франції заявили, що зустріч Трампа з Путіним на Алясці має призвести до припинення вогню – і далі до перемовин

Припинення вогню і потім переговори між Україною та РФ: відбулося позачергове засідання Ради з питань закордонних справ, на якому європейські партнери висловили бачення результатів зустрічі Трампа і Путіна.

Апеляційний адмінсуд у Києві заборонив ТЦК призивати чоловіка з відстрочкою шляхом забезпечення позову

Шостий апеляційний адмінсуд на попередження призову чоловіка з відстрочкою вирішив вжити заходи забезпечення позову і заборонив ТЦК його призивати, посилаючись на позицію Верховного Суду про незворотність незаконної мобілізації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва