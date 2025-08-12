Звільнені з полону військовослужбовці будуть проходити ВЛК та реабілітацію за новими правилами — МОЗ оновило порядок

МОЗ оновило маршрут та перелік медзакладів для допомоги звільненим із полону.

Джерело фото: Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство охорони здоров’я України оновило перелік закладів охорони здоров’я, які надають медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу звільненим із полону військовослужбовцям, правоохоронцям, рятувальникам та цивільним.

Як вказується, перед цим МОЗ спільно з департаментами охорони здоров’я обласних військових адміністрацій та Командуванням Медичних сил ЗСУ провели селекторну нараду з керівниками визначених медзакладів та узгодили порядок дій.

Два рівні допомоги

Заклади розподілили на два рівні:

перший рівень – проведення реінтеграційних заходів із наданням медичної та психологічної допомоги;

другий рівень – надання реабілітаційної та психологічної допомоги.

На першому рівні працюватимуть 25 медзакладів, на другому – 41 заклад реабілітаційної та 25 закладів психосоціальної й психіатричної допомоги.

Алгоритм допомоги після звільнення

Після звільнення з полону людину приймають у визначеному медзакладі для первинного огляду.

Якщо стан критичний — пацієнт залишається до стабілізації.

Якщо загрози життю немає — його направляють у визначений заклад або центр реінтеграції.

Далі проводиться комплексне обстеження, розробляється індивідуальний план лікування та реабілітації за участі лікарів, психологів та фахівців із соціальної підтримки. Етап завершується фінальним оглядом комісії.

Подальше лікування та соціальна підтримка

Лікуючий лікар надає письмові рекомендації щодо:

реабілітаційної допомоги;

психологічної підтримки;

амбулаторного лікування;

соціальних послуг.

Також є можливість отримати санаторно-курортне лікування тривалістю 18 днів або компенсацію у розмірі 16 416 грн при самостійному оздоровленні.

Обов’язкова ВЛК для військових

Військовослужбовці після лікування проходять військово-лікарську комісію, яка визначає подальшу придатність до служби чи необхідність продовження реабілітації.

Географія та підготовка фахівців

Допомогу звільненим із полону надаватимуть 80 медзакладів у 22 регіонах України (окрім Донецької, Луганської та Херсонської областей).

