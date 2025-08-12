В Полтавской области чиновника подозревают в загрязнении воздуха с убытком на 10 млн грн

Пожары на Макуховском полигоне повлекли за собой выбросы в воздух вредных веществ.

В Полтавской области сотрудника Макуховского полигона подозревают в служебной халатности, которая привела к загрязнению атмосферного воздуха с тяжелыми последствиями. Об этом сообщили в прокуратуре.

Следствие выяснило, что в течение апреля-сентября 2024 года сотрудник Макуховской свалки, ответственный за пожарную безопасность, из-за служебной халатности допустил возникновение пожаров на полигоне. Это привело к загрязнению атмосферного воздуха диоксидом углерода, диоксидом азота и другими опасными веществами.

Судебная инженерно-экологическая экспертиза установила, что сумма ущерба от неорганизованных выбросов в результате пожаров составляет почти 10 миллионов гривен.

Мужчине сообщили о подозрении в загрязнении атмосферного воздуха и служебной халатности, повлекших тяжкие последствия.

