На Полтавщині посадовця підозрюють у забрудненні повітря зі збитками на 10 млн грн

Пожежі на Макухівському полігоні спричинили викиди у повітря шкідливих речовин.

На Полтавщині співробітнику Макухівського полігону підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до забруднення атмосферного повітря із тяжкими наслідками. Про це повідомили у прокуратурі.

Слідство з’ясувало, що упродовж квітня-вересня 2024 року співробітник Макухівського сміттєзвалища, який був відповідальний за пожежну безпеку, через службову недбалість допустив виникнення пожеж на полігоні. Це призвело до забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю, діоксидом азоту та іншими небезпечними речовинами.

Судова інженерно-екологічна експертиза встановила, що сума збитків від неорганізованих викидів унаслідок пожеж становить майже 10 мільйонів гривень.

Чоловікові повідомили про підозру у забрудненні атмосферного повітря та службовій недбалості, що спричинили тяжкі наслідки.

