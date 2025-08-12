Практика судов
В Днепре разоблачили чиновников горсовета, причастных к хищению бюджетных средств

00:07, 12 августа 2025
Группа лиц завладела более чем 2 млн грн во время текущего ремонта ливневой канализации и мест сбора бытовых отходов.
В Днепре полицейские сообщили о подозрении группе чиновников Днепровского горсовета, причастных к хищению бюджетных средств.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции, среди подозреваемых — бывшие и действующие чиновники, а также подрядчики. Они завладели более чем 2 млн грн во время текущего ремонта ливневой канализации и мест сбора бытовых отходов в г. Днепр.

Отмечается, что схему организовали бывшая заместитель директора департамента Днепровского горсовета и главный инженер коммунального предприятия.

«В качестве сообщников они привлекли действующего директора департамента Днепровского горсовета, а также директора и бухгалтера подрядных фирм.

В акты выполненных работ подрядчики вносили заведомо недостоверные сведения о завышении стоимости строительных материалов, чиновники их подписывали», — заявили в полиции.

11 августа полицейские провели более 65 обысков и изъяли документацию, автомобили, более 17 млн грн наличными в разной валюте.

Следователи сообщили о подозрении пяти фигурантам. Их действия квалифицированы по ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 27, ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

