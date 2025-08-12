Практика судів
У Дніпрі викрили посадовців міськради, причетних до розкрадання бюджетних коштів

00:07, 12 серпня 2025
Група осіб заволоділа понад 2 млн грн під час поточного ремонту зливної каналізації та місць збору побутових відходів.
У Дніпрі викрили посадовців міськради, причетних до розкрадання бюджетних коштів
У Дніпрі поліцейські повідомили підозру групі посадовців Дніпровської міськради, причетних до розкрадання бюджетних коштів.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, серед підозрюваних — колишні та чинні посадовці та підрядники. Заволоділи понад 2 млн грн під час поточного ремонту зливної каналізації та місць збору побутових відходів у м. Дніпро.

Зазначається, що організували схему ексзаступниця директора департаменту Дніпровської міської ради та головний інженер комунального підприємства.

«Як спільників вони залучили чинного директора департаменту Дніпровської міськради, а також директора і бухгалтера підрядних фірм.

До актів виконаних робіт підрядники вносили завідомо недостовірні відомості щодо завищення вартості будівельних матеріалів, посадовці їх підписували», - заявили у поліції.

11 серпня поліцейські провели понад 65 обшуків та вилучили документацію, автомобілі, понад 17 млн грн готівкою у різній валюті. 

Слідчі повідомили про підозру п’ятьом фігурантам. Їхні дії кваліфіковані за ст. 27 ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 27, ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

 

