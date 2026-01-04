  1. Суспільство
Соціальна допомога після 18 років: за якої умови усиновлена дитина отримує виплати до 23 років

07:00, 4 січня 2026
Навчання в закладі освіти гарантує продовження соціальних виплат.
Усиновлювачі та прийомні батьки часто стикаються з питанням: що відбувається з державною соціальною допомогою, коли дитина досягає повноліття? Особливо це актуально для сімей, у яких виховується кілька дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснили: право на державну соціальну допомогу після 18 років зберігається, але за визначеної законом умови.

За якої умови виплати не припиняються

Соціальна допомога на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (у тому числі з інвалідністю), які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, виплачується після досягнення повноліття, якщо дитина:

  • навчається за денною або дуальною формою;
  • здобуває освіту в закладах загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти.

Виплати здійснюються до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Як визначається розмір допомоги

Сума допомоги дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Такий порядок передбачений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».

Куди звертатися для призначення допомоги

Оформити або поновити виплату соціальної допомоги можна кількома способами:

  • у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
  • через портал Дія;
  • у мобільному застосунку «Пенсійний фонд»;
  • через уповноважених осіб виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад;
  • у центрі надання адміністративних послуг;
  • поштовим зв’язком.

Отже, досягнення 18 років не означає автоматичне припинення соціальної допомоги для усиновленої дитини. Якщо вона продовжує навчання за встановленою формою, держава гарантує підтримку ще на кілька років — до завершення освіти або до 23-річчя.

діти грошова допомога

