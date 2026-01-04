Соціальна допомога після 18 років: за якої умови усиновлена дитина отримує виплати до 23 років
Усиновлювачі та прийомні батьки часто стикаються з питанням: що відбувається з державною соціальною допомогою, коли дитина досягає повноліття? Особливо це актуально для сімей, у яких виховується кілька дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.
У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснили: право на державну соціальну допомогу після 18 років зберігається, але за визначеної законом умови.
За якої умови виплати не припиняються
Соціальна допомога на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (у тому числі з інвалідністю), які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, виплачується після досягнення повноліття, якщо дитина:
- навчається за денною або дуальною формою;
- здобуває освіту в закладах загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти.
Виплати здійснюються до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.
Як визначається розмір допомоги
Сума допомоги дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
Такий порядок передбачений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».
Куди звертатися для призначення допомоги
Оформити або поновити виплату соціальної допомоги можна кількома способами:
- у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
- через портал Дія;
- у мобільному застосунку «Пенсійний фонд»;
- через уповноважених осіб виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад;
- у центрі надання адміністративних послуг;
- поштовим зв’язком.
Отже, досягнення 18 років не означає автоматичне припинення соціальної допомоги для усиновленої дитини. Якщо вона продовжує навчання за встановленою формою, держава гарантує підтримку ще на кілька років — до завершення освіти або до 23-річчя.
