  1. Общество
  2. / В Украине

Социальная помощь после 18 лет: при каком условии усыновленный ребенок получает выплаты до 23 лет

07:00, 4 января 2026
Обучение в учебном заведении гарантирует продолжение социальных выплат.
Усыновители и приемные родители часто сталкиваются с вопросом: что происходит с государственной социальной помощью, когда ребенок достигает совершеннолетия? Особенно это актуально для семей, в которых воспитывается несколько детей-сирот или детей, лишенных родительского попечения.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснили: право на государственную социальную помощь после 18 лет сохраняется, но при условии, определенном законом.

При каком условии выплаты не прекращаются

Социальная помощь на детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, а также лиц из их числа (в том числе с инвалидностью), которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях, выплачивается после достижения совершеннолетия, если ребенок:

  • обучается по дневной или дуальной форме;
  • получает образование в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионально-технического, профессионального предвысшего или высшего образования.

Выплаты осуществляются до завершения обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет.

Как определяется размер помощи

Сумма помощи равна разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Такой порядок предусмотрен Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 года №1751 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми».

Куда обращаться для назначения помощи

Оформить или возобновить выплату социальной помощи можно несколькими способами:

  • в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • через портал Дія;
  • в мобильном приложении «Пенсионный фонд»;
  • через уполномоченных лиц исполнительных органов сельских, поселковых или городских советов;
  • в центре предоставления административных услуг;
  • почтовой связью.

Таким образом, достижение 18 лет не означает автоматическое прекращение социальной помощи для усыновленного ребенка. Если он продолжает обучение по установленной форме, государство гарантирует поддержку еще на несколько лет — до завершения образования или до достижения 23-летия.

