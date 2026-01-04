  1. В Україні

Травма через ожеледицю або неприбраний сніг: хто відповідає і як домогтися відшкодування

07:19, 4 січня 2026
Покрокова інструкція для постраждалих та роз’яснення відповідальності балансоутримувачів.
Зима — це не лише про красу засніжених вулиць, а й про підвищені ризики для пішоходів. Ожеледиця, неприбрані тротуари та сніг на дорогах щороку стають причиною травм. У таких випадках важливо знати, як діяти та хто несе відповідальність за утримання територій. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги.

Що робити, якщо ви отримали травму

Насамперед слід викликати швидку допомогу, щоб зафіксувати факт травмування та отримати медичну допомогу. Важливо проконтролювати, щоб лікар коректно зазначив у медичних документах усі обставини отримання травми.

Постраждалим радять зберігати всі медичні довідки, висновки та чеки на лікування — вони можуть знадобитися для подальшого відшкодування шкоди.

Як зафіксувати обставини події

Для доведення факту неналежного утримання території необхідно зібрати докази:

  • знайти свідків події та записати їхні контакти;
  • сфотографувати місце падіння з прив’язкою до об’єкта нерухомості, де є вивіски чи інші ідентифікатори;
  • зробити фото або відео, на яких видно, що територія не прибрана: відсутні протиожеледні засоби (пісок, сіль), немає огородження небезпечних ділянок, накопичений лід чи сніг, є бурульки на дахах або карнизах;
  • з’ясувати, чи є поблизу камери відеоспостереження, і за можливості отримати відеодокази.

Хто зобов’язаний прибирати сніг і лід

Відповідальність за прибирання покладається на власника або балансоутримувача території.

  • дороги та тротуари мають утримувати шляхово-експлуатаційні управління;
  • дворові території — керуючі компанії або ОСББ;
  • власники приватних ділянок чи будівель зобов’язані самостійно прибирати прилеглу територію або укладати договір із комунальними службами.

За неналежне утримання територій законодавством передбачено штрафи:

  • для громадян — від 340 до 1360 гривень;
  • для посадовців та підприємців — від 850 до 1700 гривень.

Що робити далі

Після фіксації всіх обставин постраждалий може звернутися до власника території із заявою про відшкодування шкоди — майнової та/або моральної. У разі відмови компенсацію можна вимагати в судовому порядку.

Як з’ясувати, хто є власником території

Це необхідно для подальшого звернення з вимогою про відшкодування. Визначити власника або балансоутримувача можна, подавши інформаційний запит до органів місцевої влади.

Своєчасна фіксація фактів і належні докази значно підвищують шанси на справедливе відшкодування шкоди, завданої через неприбраний сніг або ожеледицю.

