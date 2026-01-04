Травма через ожеледицю або неприбраний сніг: хто відповідає і як домогтися відшкодування
Зима — це не лише про красу засніжених вулиць, а й про підвищені ризики для пішоходів. Ожеледиця, неприбрані тротуари та сніг на дорогах щороку стають причиною травм. У таких випадках важливо знати, як діяти та хто несе відповідальність за утримання територій. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги.
Що робити, якщо ви отримали травму
Насамперед слід викликати швидку допомогу, щоб зафіксувати факт травмування та отримати медичну допомогу. Важливо проконтролювати, щоб лікар коректно зазначив у медичних документах усі обставини отримання травми.
Постраждалим радять зберігати всі медичні довідки, висновки та чеки на лікування — вони можуть знадобитися для подальшого відшкодування шкоди.
Як зафіксувати обставини події
Для доведення факту неналежного утримання території необхідно зібрати докази:
- знайти свідків події та записати їхні контакти;
- сфотографувати місце падіння з прив’язкою до об’єкта нерухомості, де є вивіски чи інші ідентифікатори;
- зробити фото або відео, на яких видно, що територія не прибрана: відсутні протиожеледні засоби (пісок, сіль), немає огородження небезпечних ділянок, накопичений лід чи сніг, є бурульки на дахах або карнизах;
- з’ясувати, чи є поблизу камери відеоспостереження, і за можливості отримати відеодокази.
Хто зобов’язаний прибирати сніг і лід
Відповідальність за прибирання покладається на власника або балансоутримувача території.
- дороги та тротуари мають утримувати шляхово-експлуатаційні управління;
- дворові території — керуючі компанії або ОСББ;
- власники приватних ділянок чи будівель зобов’язані самостійно прибирати прилеглу територію або укладати договір із комунальними службами.
За неналежне утримання територій законодавством передбачено штрафи:
- для громадян — від 340 до 1360 гривень;
- для посадовців та підприємців — від 850 до 1700 гривень.
Що робити далі
Після фіксації всіх обставин постраждалий може звернутися до власника території із заявою про відшкодування шкоди — майнової та/або моральної. У разі відмови компенсацію можна вимагати в судовому порядку.
Як з’ясувати, хто є власником території
Це необхідно для подальшого звернення з вимогою про відшкодування. Визначити власника або балансоутримувача можна, подавши інформаційний запит до органів місцевої влади.
Своєчасна фіксація фактів і належні докази значно підвищують шанси на справедливе відшкодування шкоди, завданої через неприбраний сніг або ожеледицю.
