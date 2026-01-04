Травма из-за гололедицы или неубранного снега: кто отвечает и как добиться возмещения

Пошаговая инструкция для пострадавших и разъяснение ответственности балансодержателей.

Зима — это не только о красоте заснеженных улиц, но и о повышенных рисках для пешеходов. Гололедица, неубранные тротуары и снег на дорогах ежегодно становятся причиной травм. В таких случаях важно знать, как действовать и кто несет ответственность за содержание территорий. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Что делать, если вы получили травму

Прежде всего следует вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать факт травмирования и получить медицинскую помощь. Важно проконтролировать, чтобы врач корректно указал в медицинских документах все обстоятельства получения травмы.

Пострадавшим советуют сохранять все медицинские справки, заключения и чеки на лечение — они могут понадобиться для дальнейшего возмещения ущерба.

Как зафиксировать обстоятельства происшествия

Для доказательства факта ненадлежащего содержания территории необходимо собрать доказательства:

найти свидетелей происшествия и записать их контакты;

сфотографировать место падения с привязкой к объекту недвижимости, где есть вывески или другие идентификаторы;

сделать фото или видео, на которых видно, что территория не убрана: отсутствуют противогололедные средства (песок, соль), нет ограждения опасных участков, накоплен лед или снег, есть сосульки на крышах или карнизах;

выяснить, есть ли поблизости камеры видеонаблюдения, и по возможности получить видеодоказательства.

Кто обязан убирать снег и лед

Ответственность за уборку возлагается на владельца или балансодержателя территории.

дороги и тротуары должны содержать дорожно-эксплуатационные управления;

дворовые территории — управляющие компании или ОСМД;

владельцы частных участков или зданий обязаны самостоятельно убирать прилегающую территорию либо заключать договор с коммунальными службами.

За ненадлежащее содержание территорий законодательством предусмотрены штрафы:

для граждан — от 340 до 1360 гривен;

для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1700 гривен.

Что делать дальше

После фиксации всех обстоятельств пострадавший может обратиться к владельцу территории с заявлением о возмещении ущерба — имущественного и/или морального. В случае отказа компенсацию можно требовать в судебном порядке.

Как выяснить, кто является владельцем территории

Это необходимо для дальнейшего обращения с требованием о возмещении. Определить владельца или балансодержателя можно, подав информационный запрос в органы местной власти.

Своевременная фиксация фактов и надлежащие доказательства значительно повышают шансы на справедливое возмещение ущерба, причиненного из-за неубранного снега или гололедицы.

