В Хмельницкой области столкнулись две легковушки, погибли пять человек

Погиб водитель легковушки и четверо его пассажиров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области взяли под стражу 47-летнего водителя, которая, вероятно, спровоцировала ДТП с 5 погибшими. Об этом сообщила областная прокуратура.

Трагедия произошла 9 августа вблизи села Юзино Хмельницкого района. На дороге столкнулись автомобили Denza N 7 и MG 350. В результате водитель и четыре пассажира «MG 350» погибли на месте от полученных травм.

Водителя«Denza N 7» задержали и сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели людей.

На данный момент она находится под стражей, следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.