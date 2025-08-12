На Хмельниччині зіштовхнулися два легковики, загинули п’ятеро людей

Загинув водій легковика та четверо його пасажирів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині взяли під варту 47-річну водійку, яка, ймовірно, спровокувала ДТП із 5 загиблими. Про це повідомила обласна прокуратура.

Трагедія сталася 9 серпня поблизу села Юзіно Хмельницького району. На дорозі зіткнулися автомобілі «Denza N 7» та «MG 350». У результаті водій та четверо пасажирів «MG 350» загинули на місці від отриманих травм.

Водійку «Denza N 7» затримали та оголосили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей.

Наразі вона перебуває під вартою, слідство триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.