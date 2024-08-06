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Украина могла уничтожить десятки самолетов рф ракетами ATACMS, но США запретили бить ними — СМИ

11:57, 6 августа 2024
У Украины была редкая возможность уничтожить десятки российских самолетов на авиабазе «Мальшево».
Украина могла уничтожить десятки самолетов рф ракетами ATACMS, но США запретили бить ними — СМИ
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В начале лета Украина имела возможность уничтожить десятки самолетов врага на авиабазе «Мальшево» вблизи Воронежа в рф. Страна запросила разрешение в США ударить ракетами ATACMS по ней, но Вашингтон сказал «нет», опасаясь эскалации. Об этом сообщило издание Forbes.

В источнике отметили, что 47 гвардейский бомбардировочный авиационный полк ПКС россии припарковал десятки истребителей-бомбардировщиков Су-34 из примерно сотни, находящихся на вооружении в рф. Эти самолеты являются носителями управляемых авиабомб, которые так активно применяет вражеская армия.

Авиабаза «Мальшево» достаточно защищена, поэтому Украина просила у США разрешения ударить по этому аэродрому именно ракетами ATACMS, которые фактически было бы невозможно сбить.

Вашингтон решил отказать на эту просьбу из-за страха эскалации конфликта.

«Если Белый дом когда-нибудь даст разрешение на удары ATACMS по российским базам, может быть слишком поздно. Самые ценные цели могут быть слишком далеко», – пишет издание.

В свою очередь рф в период со второй половины июня по середину июля переместила часть военного имущества дальше от приграничной зоны из Украиной.

Ранее в Госдепе сообщили, как получение Украиной F-16 повлияло на позицию США по ударам по рф.

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