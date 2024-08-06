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Україна могла знищити десятки літаків рф ракетами ATACMS, але США заборонили бити ними — ЗМІ

11:57, 6 серпня 2024
В України була рідкісна нагода знищити десятки російських літаків на авіабазі «Мальшево».
Україна могла знищити десятки літаків рф ракетами ATACMS, але США заборонили бити ними — ЗМІ
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На початку літа Україна мала змогу знищити десятки літаків ворога на авіабазі «Мальшево» поблизу Воронежа в рф. Країна запросила дозвол у США вдарити ракетами ATACMS по ній, але Вашингтон сказав «ні», боячись ескалації. Про це повідомило видання Forbes.

У джерелі зазначили, що 47 гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ПКС рф припаркував десятки винищувачів-бомбардувальників Су-34 з приблизно сотні, які є на озброєнні в росії. Ці літаки є носіями керованих авіабомб, які так активно застосовує ворожа армія.

Авіабаза «Мальшево» є доволі захищеною, тому Україна просила у США дозволу вдарити по цьому аеродрому саме ракетами ATACMS, які фактично було б неможливо збити.

Вашингтон вирішив відмовити на це прохання через страх ескалації конфлікту.

«Якщо Білий дім коли-небудь дасть дозвіл на удари ATACMS по російським базам, може бути надто пізно. Найцінніші ціли можуть бути занадто далеко», - пише видання.

 У свою чергу рф у період з другої половини червня до середини липня перемістила частину військового майна далі від прикордонної зони з Україною.

Раніше ми писали, що у Держдепі повідомили, як отримання Україною F-16 вплинуло на позицію США щодо ударів по рф.

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