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Суд не согласился с квалификацией действий обвиняемого в грабеже: детали дела

15:00, 6 августа 2024
В Хмельницкой области судили молодого человека за кражи.
Суд не согласился с квалификацией действий обвиняемого в грабеже: детали дела
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В Полонном в Хмельницкой области 19-летний юноша с 27 мая по 4 июня 2024 года из гаража местного жителя тайно похитил электроприборы и лом меди на 19 302 гривны.

5 июня при попытке вынести из того же помещения воздушный компрессор его застал владелец. Поняв, что разоблачен, молодой человек поставил агрегат на землю и скрылся. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Правоохранители квалифицировали его действия как воровство, соединенное с проникновением в помещение, совершенное повторно, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины), а эпизод похищения компрессора – как законченное покушение на грабеж, совершенное повторно, в условиях военного положения , совмещенный с проникновением в помещение (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Во время судебного разбирательства дела в Полонском районном суде Хмельницкой области обвиняемый подтвердил, что через незапертую дверь заходил в чужой гараж и выносил оттуда электроинструменты и лом. Заверил, что полностью возместил нанесенный потерпевшему ущерб и искренне раскаивается в содеянном.

По мнению суда, вина юноши в краже, соединенной с проникновением в помещение, совершенном повторно, в условиях военного положения, доказана полностью. Однако судья не согласился с квалификацией его действий как грабеж по эпизоду с компрессором.

«Доказательства объективно доказывают, что [обвиняемый] при совершении кражи компрессора был обнаружен потерпевшим, и при этом он еще не имел реальной возможности распоряжаться или пользоваться похищенным имуществом, поскольку находился на территории подворья, однако когда услышал требование остановиться, обвиняемый прекратил действия по завладению или удержанию компрессора, сразу поставил компрессор на землю и скрылся с места происшествия. По мнению суда, такие действия предстоит квалифицировать как законченное покушение на воровство, а не на грабеж», – говорится в приговоре.

Следовательно, суд признал обвиняемого виновным в краже и в законченном покушении на кражу, совершенных повторно, в условиях военного положения, соединенных с проникновением в помещение и назначил ему окончательное наказание – 6 лет лишения свободы.

При назначении наказания суд, в частности, учел молодой возраст обвиняемого, его искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, добровольное возмещение причиненного вреда, мнение потерпевшего, который просил его строго не наказывать. А также принял во внимание, что юноша совершил многоэпизодные уголовные правонарушения в период испытательного срока, установленного предыдущим приговором суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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