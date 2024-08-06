В Госдепе сообщили, как получение Украиной F-16 повлияло на позицию США по ударам по рф

В США объяснили, изменилась ли у них позиция по поводу ударов вглубь россии после прибытии в Украину истребителей F-16.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что наличие у Украины истребителей F-16 не меняет позицию США по ударам вглубь россии. Об этом он сказал на брифинге 5 августа.

«Мой ответ не изменился, а именно: мы продолжаем смотреть на потребности украинских военных, оцениваем ситуацию безопасности и пытаемся реагировать на их потребности. И это процесс, который происходит с самого начала и по сей день», – заявил спикер.

Миллер добавил, что США могут изменить решение в зависимости от ситуации в поле боя.

О возможности стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной представитель Госдепа ответил, что это «решение, которое должны принять члены НАТО коллективно».

Ранее сообщалось, что после F-16 Украина работает над получением дальнобойного оружия для истребителей.

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