После F-16 Украина работает над получением дальнобойного оружия для истребителей, – Чернев

Украина получила первую партию самолетов F-16 и работает, чтобы союзники передали дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США.

Источник фото: rada.gov.ua

Украина получила первую партию западных истребителей F-16, оснащенных современной модификацией и новейшим авиационным оборудованием. Это стало значительным достижением, результатом усилий Президента Украины Владимира Зеленского, дипломатической команды и парламента, - заявил народный депутат и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

«В Украину поступила первая партия самолетов F-16. Далее ожидаем другие машины от стран соответствующей коалиции - Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии. Сейчас ведется активная работа, чтобы к этой коалиции присоединились и другие государства, в частности США. Так мы сможем получить необходимый минимум самолетов, чтобы закрыть наше небо и отражать атаки оккупантов ракетами, дронами и самолетами. Передача первых бортов F-16 должна стать стимулом для других наших партнеров», - отметил политик.

Чернев подчеркнул, что передача первых самолетов должна стать стимулом для других союзников. Украина получила самолеты F-16 с новейшей авионикой и радарами для наведения ракет, а также работает над обеспечением их дальнобойным оружием, которое производится в Европе и США.

«Мы получили современную модификацию F-16 с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели и тому подобное. Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин мы получили и дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США. Процесс продолжается, и надеюсь, что мы увидим такие ракеты в Украине», - сказал народный депутат.

Кроме того, народный депутат обратил внимание на необходимость подготовки пилотов и технического персонала для обслуживания новых самолетов. Сейчас в мире ограниченное количество баз для этого, поэтому Украина активно ищет возможности для повышения квалификации своих специалистов.

«Сейчас в мире не так много баз для этого, поэтому мы ищем возможности в разных странах, чтобы увеличить количество наших специалистов», - подытожил парламентарий.

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