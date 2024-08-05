Практика судов
  1. В Украине

После F-16 Украина работает над получением дальнобойного оружия для истребителей, – Чернев

20:42, 5 августа 2024
Украина получила первую партию самолетов F-16 и работает, чтобы союзники передали дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США.
После F-16 Украина работает над получением дальнобойного оружия для истребителей, – Чернев
Источник фото: rada.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина получила первую партию западных истребителей F-16, оснащенных современной модификацией и новейшим авиационным оборудованием. Это стало значительным достижением, результатом усилий Президента Украины Владимира Зеленского, дипломатической команды и парламента, - заявил народный депутат и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

«В Украину поступила первая партия самолетов F-16. Далее ожидаем другие машины от стран соответствующей коалиции - Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии. Сейчас ведется активная работа, чтобы к этой коалиции присоединились и другие государства, в частности США. Так мы сможем получить необходимый минимум самолетов, чтобы закрыть наше небо и отражать атаки оккупантов ракетами, дронами и самолетами. Передача первых бортов F-16 должна стать стимулом для других наших партнеров», - отметил политик.

Чернев подчеркнул, что передача первых самолетов должна стать стимулом для других союзников. Украина получила самолеты F-16 с новейшей авионикой и радарами для наведения ракет, а также работает над обеспечением их дальнобойным оружием, которое производится в Европе и США.

«Мы получили современную модификацию F-16 с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели и тому подобное. Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин мы получили и дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США. Процесс продолжается, и надеюсь, что мы увидим такие ракеты в Украине», - сказал народный депутат.

Кроме того, народный депутат обратил внимание на необходимость подготовки пилотов и технического персонала для обслуживания новых самолетов. Сейчас в мире ограниченное количество баз для этого, поэтому Украина активно ищет возможности для повышения квалификации своих специалистов.

«Сейчас в мире не так много баз для этого, поэтому мы ищем возможности в разных странах, чтобы увеличить количество наших специалистов», - подытожил парламентарий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Марьяна Безуглая объяснила «троллингом» свою подпись под законопроектом о разрешении на выезд чиновникам за границу

Марьяна Безуглая объяснила, почему оказалась среди инициаторов законопроекта о разрешении на выезд забронированным госслужащим и экспертам по реформам за границу.

«Индекс страха и алчности» CNN, измеряющий настроения рынка, упал до «экстремального страха» - в Федеральной резервной системе США пообещали «принять меры»

Замедление роста экономики США и рост безработицы – с чем связывают панику на фондовых рынках.

Большинство работающих судов обеспечены генераторами, а также деньгами для закупки топлива

Государственная судебная администрация отчиталась об обеспечения судов генераторами и горючим.

«Прописка» все же имеет значение – в Верховном Суде отступили от предыдущих позиций по поводу права подать иск по месту нахождения

Обращение истца в суд с иском по месту его нахождения без подтверждения регистрации не соответствует ГПК, указала Объединенная палата КГС Верховного Суда.

Верховный Суд отступил от прежних позиций по делу о праве прокурора обжаловать заочное решение о признании права на земельный пай

Объединенная палата Верховного Суда заявила, что апелляционное обжалование заочного решения прокурором в интересах государства в лице ответчика должно происходить без предварительного подачи заявления о пересмотре заочного решения в суд, принявший такое решение.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео