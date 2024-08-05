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Після F-16 Україна працює над отриманням далекобійної зброї для винищувачів, – Чернєв

20:42, 5 серпня 2024
Україна отримала першу партію літаків F-16 і прцює, щоб союзники передали далекобійну зброю, яка виробляється в Європі та США.
Після F-16 Україна працює над отриманням далекобійної зброї для винищувачів, – Чернєв
Джерело фото: rada.gov.ua
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Україна отримала першу партію західних винищувачів F-16, оснащених сучасною модифікацією та новітнім авіаційним обладнанням. Це стало значним досягненням, результатом зусиль Президента України Володимира Зеленського, дипломатичної команди та парламенту, – заявив народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки й оборони Єгор Чернєв, повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.

«В Україну надійшла перша партія літаків F-16. Далі очікуємо інші машини від країн відповідної коаліції – Нідерландів, Бельгії, Данії та Норвегії. Зараз ведеться активна робота, щоб до цієї коаліції приєдналися й інші держави, зокрема США. Так ми зможемо отримати необхідний мінімум літаків, щоб закрити наше небо й відбивати атаки окупантів ракетами, дронами й літаками. Передача перших бортів F-16 повинна стати стимулом для інших наших партнерів», - зазначив політик.

Чернєв підкреслив, що передача перших літаків повинна стати стимулом для інших союзників. Україна отримала літаки F-16 з новітньою авіонікою та радарами для наведення ракет, а також працює над забезпеченням їх далекобійною зброєю, яка виробляється в Європі та США.

«Ми отримали сучасну модифікацію F-16 із новітньою авіонікою, радарами для наведення ракет на цілі тощо. Також пропрацьовуються всі можливі варіанти, щоб далі для цих машин ми отримали і далекобійну зброю, яка виробляється в Європі та США. Процес триває, і сподіваюся, що ми побачимо такі ракети в Україні», - сказав народний депутат.

Крім того, народний депутат звернув увагу на необхідність підготовки пілотів і технічного персоналу для обслуговування нових літаків. Наразі в світі обмежена кількість баз для цього, тому Україні активно шукають можливості для підвищення кваліфікації своїх спеціалістів.

«Наразі у світі не так багато баз для цього, тому ми шукаємо можливості в різних країнах, щоб збільшити кількість наших спеціалістів», - підсумував парламентарій.

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