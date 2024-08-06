Систему оцінювання якості роботи прокурорів інтегрують до електронної системи управління персоналом

В прокуратурі запровадять електронну систему управління персоналом – розпорядження Кабміну.

В органах прокуратури будуть запроваджувати електронну систему управління персоналом органів прокуратури та інтегруватимуть до неї систему оцінювання якості роботи прокурорів. Відповідне завдання покладено на Офіс Генпрокурора, зазначається в розпорядженні Кабміну №735-р про пріоритетні напрями цифровізації на 204-2026 роки.

Також розпорядженням Кабміну передбачено:

запровадження єдиної для усіх органів досудового розслідування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування

створення Єдиної інформаційної системи Бюро економічної безпеки (БЕБ)

технічне супроводження та розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування іКейс, забезпечення розвитку інформаційно-аналітичної системи НАБУ

забезпечення можливості здійснення обміну інформацією в електронній формі (зокрема, інформацією з обмеженим доступом) між НАБУ та Держфінмоніторингом

забезпечення централізованого зберігання інформації про боржника, його майно, доходи та кошти, отриманої державними та приватними виконавцями в ході здійснення виконавчих проваджень, а також забезпечення електронної інформаційної взаємодії між автоматизованою системою виконавчого провадження та електронними комунікаційними системами державних органів

розроблення програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів

забезпечення впровадження функціональних можливостей, модулів та підсистем Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (функціональні можливості для ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді), функціонування системи електронного процесуального діловодства, введення Єдиного державного реєстру виконавчих документів та його взаємодія з автоматизованою системою виконавчого провадження

забезпечення інтероперабельності Національного репозитарію академічних текстів із системами запобігання та виявлення академічного плагіату

модернізація Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, зокрема підсистем Повідомлення та КАСАНДРА, запровадження функціональної можливості здійснення пробаційного нагляду, здійснення електронної інформаційної взаємодії між Єдиним реєстром засуджених та осіб, узятих під варту, та системами державних органів

модернізація Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, зокрема забезпечення технічної можливості вилучення відомостей про керівника юридичної особи та/або відокремленого підрозділу юридичної особи

забезпечення технічної можливості виключення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності за вказівкою Мін’юсту;

забезпечення можливості подання юридичними особами до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників через Портал Дія

розвиток Порталу Дія в частині інтеграції електронного кабінету платника податків, забезпечення проведення автоматичної перевірки відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Порталу Дія з використанням відомостей з Демографічного реєстру, Державного реєстру платників податків

створення та модернізація Єдиної державної електронної системи е-нотаріату

розроблення програмного забезпечення Єдиного реєстру нормативно-правових актів.

Прикметно, що у розпорядженні майже нічого не сказано про подальші кроки щодо створення електронного правосуддя, хоча цей напрям визначений одним з пріоритетних в документах міжнародних партнерів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», побудовою електронного правосуддя в Україні, а саме – повноцінної Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) будуть займатися експерти, пошук та наймання яких профінансують міжнародні партнери.

Автор: Наталя Мамченко

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