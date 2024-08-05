Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про зміни в процедурі продажу конфіскованих земель

Законопроектом передбачено покращення ефективності процесу продажу конфіскованих земельних ділянок.

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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу на земельних торгах земельних ділянок, конфіскованих за рішенням суду у власність держави» № 11463. Законопроект спрямований на врегулювання процесу продажу конфіскованих земельних ділянок та удосконалення процедури їх відчуження. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект передбачає:

Внесення змін до статті 136 Земельного кодексу та статті 22 Закону України «Про оцінку земель»: Планується вирішення питання фінансування підготовки лотів для земельних торгів за небюджетні кошти, з подальшим відшкодуванням витрат переможцем торгів. Також пропонується запровадження платності за рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, коли така оцінка є обов'язковою.

Доповнення статті 145 Земельного кодексу новою частиною шостою: Встановлюється перелік документів, які підтверджують платіж в органах Державної казначейської служби України при виплаті вартості проданої конфіскованої земельної ділянки її колишньому власнику. Також визначаються етапи земельних торгів, на яких виникають зобов'язання перед колишнім власником.

Зміни до статті 130 Земельного кодексу: Пропонується, щоб вимоги щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення державної власності не поширювалися на ділянки, конфісковані за рішенням суду.

Внесення змін до статей 17-1 та 122 Земельного кодексу, Закону України «Про оренду землі»: Врегульовуються питання розпорядження земельними ділянками, стягнутими в дохід держави відповідно до Закону України «Про санкції».

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