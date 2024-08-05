Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про зміни в процедурі продажу конфіскованих земель

20:29, 5 серпня 2024
Законопроектом передбачено покращення ефективності процесу продажу конфіскованих земельних ділянок.
Джерело фото: ukrinform
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу на земельних торгах земельних ділянок, конфіскованих за рішенням суду у власність держави» № 11463. Законопроект спрямований на врегулювання процесу продажу конфіскованих земельних ділянок та удосконалення процедури їх відчуження. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроект передбачає:
- Внесення змін до статті 136 Земельного кодексу та статті 22 Закону України «Про оцінку земель»: Планується вирішення питання фінансування підготовки лотів для земельних торгів за небюджетні кошти, з подальшим відшкодуванням витрат переможцем торгів. Також пропонується запровадження платності за рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, коли така оцінка є обов'язковою.
- Доповнення статті 145 Земельного кодексу новою частиною шостою: Встановлюється перелік документів, які підтверджують платіж в органах Державної казначейської служби України при виплаті вартості проданої конфіскованої земельної ділянки її колишньому власнику. Також визначаються етапи земельних торгів, на яких виникають зобов'язання перед колишнім власником.
- Зміни до статті 130 Земельного кодексу: Пропонується, щоб вимоги щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення державної власності не поширювалися на ділянки, конфісковані за рішенням суду.
- Внесення змін до статей 17-1 та 122 Земельного кодексу, Закону України «Про оренду землі»: Врегульовуються питання розпорядження земельними ділянками, стягнутими в дохід держави відповідно до Закону України «Про санкції».
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