Міноборони працюватиме над створенням системи контролю за транспортними засобами «Перепустка 2.0» і електронної черги у ТЦК

Кабмін ухвалив розпорядження, яке передбачає створення Міноборони системи контролю за транспортними засобами «Перепустка 2.0» і створення електронної черги у ТЦК.

Міністерство оборони уповноважили займатися створенням інформаційно-комунікаційної системи із здійснення контролю за транспортними засобами «Перепустка 2.0». Про це йдеться у Пріоритетних напрямах та завданнях (проектах) цифрової трансформації на 2024—2026 роки, які схвалені розпорядженням Уряду від 2 серпня №735-р.

Також у сфері оборони передбачається:

створення інформаційно- комунікаційної системи управління електронною чергою в ТЦК;

модернізація Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, зокрема запровадження цифрового інструменту для надання електронних публічних послуг та створення електронних сервісів, які забезпечать можливість подання заяви в електронній формі щодо встановлення статусу учасника бойових дій;

забезпечення електронної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з публічними електронними реєстрами;

модернізація інформаційно-комунікаційної системи розпізнавання об’єктів з використанням технологій штучного інтелекту

створення інформаційно- комунікаційної системи з ведення обліку правопорушень у Збройних Силах

створення інформаційно-комунікаційної системи «Орнамент», призначеної для забезпечення електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами Міноборони та інших державних органів

створення інформаційно-комунікаційної системи «Брама», призначеної для забезпечення ідентифікації та автентифікації користувачів в інформаційно- комунікаційних системах, власником яких є Міноборони

модернізація інформаційно-комунікаційної системи програмного продукту «Коровай»

Також органи влади працюватимуть над напрямами:

створення інформаційної системи для обліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

модернізація та розвиток Єдиного державного демографічного реєстру, модернізація національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, забезпечення розвитку та функціонування інформаційно-аналітичних систем ДМС, зокрема єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами

створення та забезпечення функціонування електронного сервісу верифікації інформації про фізичних осіб засобами Єдиного державного демографічного реєстру, верифікація даних про фізичну особу в державних інформаційно-комунікаційних системах тощо.

Центральній виборчій комісії доручили займатися створенням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, призначеної для забезпечення автоматизації виборчих процедур у ЦВК та виборчих комісіях нижчого рівня під час проведення виборів.

Автор: Наталя Мамченко

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