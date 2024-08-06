Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Міноборони працюватиме над створенням системи контролю за транспортними засобами «Перепустка 2.0» і електронної черги у ТЦК

07:30, 6 серпня 2024
Кабмін ухвалив розпорядження, яке передбачає створення Міноборони системи контролю за транспортними засобами «Перепустка 2.0» і створення електронної черги у ТЦК.
Міноборони працюватиме над створенням системи контролю за транспортними засобами «Перепустка 2.0» і електронної черги у ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони уповноважили займатися створенням інформаційно-комунікаційної системи із здійснення контролю за транспортними засобами «Перепустка 2.0». Про це йдеться у Пріоритетних напрямах та завданнях (проектах) цифрової трансформації на 2024—2026 роки, які схвалені розпорядженням Уряду від 2 серпня №735-р.

Також у сфері оборони передбачається:

  • створення інформаційно- комунікаційної системи управління електронною чергою в ТЦК;
  • модернізація Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, зокрема запровадження цифрового інструменту для надання електронних публічних послуг та створення електронних сервісів, які забезпечать можливість подання заяви в електронній формі щодо встановлення статусу учасника бойових дій;
  • забезпечення електронної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з публічними електронними реєстрами;
  • модернізація інформаційно-комунікаційної системи розпізнавання об’єктів з використанням технологій штучного інтелекту
  • створення інформаційно- комунікаційної системи з ведення обліку правопорушень у Збройних Силах
  • створення інформаційно-комунікаційної системи «Орнамент», призначеної для забезпечення електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами Міноборони та інших державних органів
  • створення інформаційно-комунікаційної системи «Брама», призначеної для забезпечення ідентифікації та автентифікації користувачів в інформаційно- комунікаційних системах, власником яких є Міноборони
  • модернізація інформаційно-комунікаційної системи програмного продукту «Коровай»

Також органи влади працюватимуть над напрямами:

  • створення інформаційної системи для обліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;
  • модернізація та розвиток Єдиного державного демографічного реєстру, модернізація національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, забезпечення розвитку та функціонування інформаційно-аналітичних систем ДМС, зокрема єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами
  • створення та забезпечення функціонування електронного сервісу верифікації інформації про фізичних осіб засобами Єдиного державного демографічного реєстру, верифікація даних про фізичну особу в державних інформаційно-комунікаційних системах тощо.

Центральній виборчій комісії доручили займатися створенням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, призначеної для забезпечення автоматизації виборчих процедур у ЦВК та виборчих комісіях нижчого рівня під час проведення виборів.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо правомірності дій держреєстратора щодо реєстрації зміни розміру статутного капіталу юридичної особи

Виключення учасника товариства у зв`язку з невнесенням ним вкладу до статутного капіталу – позиція Верховного Суду.

Систему оцінювання якості роботи прокурорів інтегрують до електронної системи управління персоналом

В прокуратурі запровадять електронну систему управління персоналом – розпорядження Кабміну.

Міноборони працюватиме над створенням системи контролю за транспортними засобами «Перепустка 2.0» і електронної черги у ТЦК

Кабмін ухвалив розпорядження, яке передбачає створення Міноборони системи контролю за транспортними засобами «Перепустка 2.0» і створення електронної черги у ТЦК.

Мар’яна Безугла пояснила «тролінгом» свій підпис під законопроектом про дозвіл на виїзд чиновникам за кордон

Мар’яна Безугла пояснила, чому опинилася серед ініціаторів законопроекту про дозвіл на виїзд заброньованим держслужбовцям і експертам з питань реформ за кордон.

«Індекс страху та жадібності» CNN, яке вимірює настрої ринку впав до «екстремального страху» - у Федеральній резервній системі США пообіцяли «вжити заходів»

Уповільнення зростання економіки США та ріст безробіття – з чим пов’язують паніку на фондових ринках.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси