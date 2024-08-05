Україна планує ратифікувати грантову угоду з Францією на 200 млн євро

Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про ратифікацію грантової угоди з Францією на 200 млн євро.

Джерело фото: umoloda.kyiv.ua

Кабінет Міністрів України, як суб'єкт законодавчої ініціативи, зареєстрував у Верховній Раді України проект Закону «Про ратифікацію Грантової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України» № 0284. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект передбачає ратифікацію Грантової угоди, підписаної 7 червня 2024 року в Парижі. Угода дозволить Україні отримати грантові кошти від Франції у розмірі 200 мільйонів євро. Ці кошти будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури, зокрема в таких секторах, як охорона здоров'я, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, переробка відходів, розмінування, житлове будівництво та цифрові технології.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.