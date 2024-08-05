Украина планирует ратифицировать грантовое соглашение с Францией на 200 млн евро

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о ратификации грантового соглашения с Францией на 200 млн евро.

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Кабинет Министров Украины, как субъект законодательной инициативы, зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект Закона «О ратификации Грантового соглашения между Правительством Украины и Правительством Французской Республики по содействию восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины» № 0284. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предусматривает ратификацию Грантового соглашения, подписанного 7 июня 2024 года в Париже. Соглашение позволит Украине получить грантовые средства от Франции в размере 200 миллионов евро. Эти средства будут направлены на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры, в частности в таких секторах, как здравоохранение, инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, водоснабжение и водоотвод, переработка отходов, разминирование, жилищное строительство и цифровые технологии.

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