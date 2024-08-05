Еврокомиссия заставила TikTok закрыть программу вознаграждений TikTok Lite в ЕС

Европейская комиссия обязала закрыть приложение TikTok Lite в ЕС из-за рисков зависимости от приложения, особенно несовершеннолетних.

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Европейская комиссия достигла соглашения с TikTok, по которому компания обязана закрыть программу TikTok Lite Rewards на рынке ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Соглашение не признает TikTok нарушителем Закона о цифровых услугах (DSA), поэтому компания избежала наложения штрафов. В то же время TikTok обязан прекратить деятельность TikTok Lite в Европейском Союзе и не может попытаться обойти свои обязательства, запустив аналогичную функцию под другим названием или развернув ее в новой версии.

В случае невыполнения обязательств, Европейская комиссия имеет право немедленно применить санкции, которые могут включать штрафы до 6% от глобального годового оборота TikTok без необходимости проведения дополнительного расследования. Комиссия также планирует следить за соблюдением компанией взятых на себя обязательств.

TikTok Lite - это альтернативная версия основного приложения TikTok. Функция вознаграждения в TikTok Lite была запущена во Франции и Испании и позволяла пользователям зарабатывать баллы за выполнение определенных действий, таких как просмотр и лайки видео. Эти баллы можно было обменять на ваучеры или подарочные карты.

Комиссия выразила обеспокоенность тем, что TikTok Lite Rewards был запущен без предварительной оценки рисков, связанных с возможным развитием зависимости от программы. Программа вознаграждений могла стимулировать аддиктивное поведение, что потенциально вредит физическому и психическому здоровью пользователей, особенно несовершеннолетних, которые могут быть более уязвимыми к таким механизмам.

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