В Goldman Sachs повысили оценку риска рецессии в США: что это значит для экономики

Экономисты Goldman Sachs сообщили, что вероятность рецессии в США выросла до 25%.

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Экономисты Goldman Sachs увеличили оценку вероятности рецессии в США с 15% до 25%, однако отмечают, что не стоит опасаться серьезного спада даже с учетом повышения уровня безработицы. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы продолжаем считать риск рецессии ограниченным», - отметили экономисты Goldman под руководством Яна Хациуса в отчете для клиентов. Они подчеркнули, что экономика остается в целом стабильной, серьезных финансовых дисбалансов нет, а Федеральная резервная система имеет достаточно инструментов для быстрого снижения процентных ставок, если это будет необходимо.

На прошлой неделе опубликован отчет о занятости в США, который показал худшие результаты, чем ожидалось. Прием на работу заметно замедлился в июле, а уровень безработицы вырос до самого высокого уровня за почти три года. Это вызвало беспокойство, что ФРС может затянуть с решением о снижении ставок.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на этом фоне на фондовом рынке и рынке криптовалют наблюдается обвал, который усиливается рекордным снижением японского рынка. Основной причиной беспокойства являются опасения относительно возможного резкого замедления экономики США, что может привести к необходимости снижения процентных ставок Федеральным резервом.

Напомним, на криптовалютном рынке стоимость биткоина упала на 18%. Курс биткоина утром 5 августа упал ниже 50 тысяч долларов, а весь рынок криптовалюты летит вниз.

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