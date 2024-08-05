Марьяна Безуглая объяснила «троллингом» свою подпись под законопроектом о разрешении на выезд чиновникам за границу

Марьяна Безуглая объяснила, почему оказалась среди инициаторов законопроекта о разрешении на выезд забронированным госслужащим и экспертам по реформам за границу.

Регистрация законопроекта – это только заявка на идею. Об этом отметила член Комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая, объясняя, почему поставила свою подпись под законопроектом 11460, которым народным депутатам, чиновникам, судьям, прокурорам, представителям общественных организаций, внесенным в перечень забронированных в связи с получением финансовых грантов от международных партнеров, экспертам по нормативным актам и другим, имеющим право на бронирование, предлагается дать право беспрепятственного выезда за границу на время действия бронирования.

«Кто спрашивал о законопроекте Порошенко о мобилизации и выезде за границу: подписала, потролила. А что, я теперь внефракционная) Там есть и интересные идеи, но не все. Регистрация законопроекта – это заявка на идею, а не введение Закона в действие, напоминаю» - отметила Марьяна Безуглая.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующий законопроект 11460 под названием «дополнительные меры по усилению мотивации и защиты прав военнослужащих в условиях действия военного положения» зарегистрировали в Верховной Раде 2 августа.

Во-первых, предлагается установить, что лица, указанные в части 1, пунктах 1-5 ч. 3, частях 5 и 6 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», имеют на время отсрочки право беспрепятственного выезда за границу при условии предъявление документа об отсрочке. Указанное право на время осуществления их полномочий распространяется на народных депутатов Украины, депутатов местных советов при предъявлении ими служебного удостоверения.

Во-вторых, в статье 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предлагается установить, что лица, указанные в ч. 1 ст. 25, имеют, во время действия бронирования, право беспрепятственного выезда за границу при предъявлении ими документа о бронировании.

Кроме того, депутаты предлагают предусмотреть, что в период рассмотрения вопроса оформления бронирования во время мобилизации конкретного военнообязанного ТЦК и полиция, а также судебные органы не могут применять меры воздействия и ограничения, предусмотренные этим и другими законами Украины. При этом такие лица не подлежат мобилизации при рассмотрении вопроса оформления бронирования от призыва на военную службу во время мобилизации.

Также предлагается разрешить увольнение с военной службы в случае непрерывного прохождения службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев, из которых не менее 18 месяцев с непосредственным участием в выполнении боевых задач. Кроме того, предлагается установить, что во время действия военного положения военнослужащие, добровольно принятые на военную службу по контракту, не могут быть без их добровольного письменного согласия переведены в другие воинские части (подразделения) другого рода войск (сил) ВСУ, другие виды военных формирований.

Автор: Наталья Мамченко

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