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Мар’яна Безугла пояснила «тролінгом» свій підпис під законопроектом про дозвіл на виїзд чиновникам за кордон

18:38, 5 серпня 2024
Мар’яна Безугла пояснила, чому опинилася серед ініціаторів законопроекту про дозвіл на виїзд заброньованим держслужбовцям і експертам з питань реформ за кордон.
Мар’яна Безугла пояснила «тролінгом» свій підпис під законопроектом про дозвіл на виїзд чиновникам за кордон
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Реєстрація законопроекту — це лише заявка на ідею. Про це зазначила член Комітету ВР з нацбезпеки Мар’яна Безугла, пояснюючи, чому поставила свій підпис під законопроектом 11460, яким народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій, що внесені до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням фінансових грантів від міжнародних партнерів, експертам з питань нормативних актів та іншим, хто має право на бронювання пропонується дати право безперешкодного виїзду за кордон на час дії бронювання.

«Хто питав щодо законопроєкту Порошенка про мобілізацію та виїзд за кордон: підписала, потролила. А що, я ж тепер позафракційна) Там є і цікаві ідеї, але не всі. Реєстрація законопроєкту — це заявка на ідею, а не введення Закону в дію, нагадую» - зазначила Мар’яна Безугла.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідний законопроект 11460 під назвою «щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану» зареєстрували у Верховній Раді 2 серпня.

По-перше, пропонується встановити, що особи, зазначені у частині 1, пунктах 1- 5 ч. 3, частинах 5 та 6 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», мають на час дії відстрочки право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення документу про відстрочку. Зазначене право на час здійснення їх повноважень поширюється на народних депутатів України, депутатів місцевих рад за умови пред’явлення ними службового посвідчення.

По-друге, у статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонується встановити, що особи, зазначені у ч. 1 ст. 25, мають, на час дії бронювання, право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення ними документу про бронювання.

Крім того, депутати пропонують передбачити, що у період розгляду питання щодо оформлення бронювання під час мобілізації конкретного військовозобов’язаного ТЦК та поліція, а також судові органи не можуть застосовувати заходи впливу та обмеження, передбачені цим та іншими законами України. При цьому такі особи не підлягають мобілізації під час розгляду питання щодо оформлення бронювання від призову на військову службу під час мобілізації.

Також пропонується надати дозвіл на звільнення з військової служби у разі безперервного проходження служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців, з яких не менш як 18 місяців з безпосередньою участю у виконанні бойових завдань. Крім того, пропонується встановити, що під час дії воєнного стану військовослужбовці, які добровільно прийняті на військову службу за контрактом, не можуть бути без їхньої добровільної письмової згоди переведені до інших військових частин (підрозділів) іншого роду військ (сил) ЗСУ, інших видів військових формувань.

Автор: Наталя Мамченко 

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Мар’яна Безугла пояснила «тролінгом» свій підпис під законопроектом про дозвіл на виїзд чиновникам за кордон

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