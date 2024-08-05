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У парламенті пропонують звільнити військовослужбовців після 36 місяців служби і заборонити переведення контрактників без згоди

13:52, 5 серпня 2024
Пропонується надати дозвіл на звільнення з військової служби у разі безперервного проходження служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців, з яких не менш як 18 місяців з безпосередньою участю у виконанні бойових завдань.
У парламенті пропонують звільнити військовослужбовців після 36 місяців служби і заборонити переведення контрактників без згоди
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До Верховної Ради внесений законопроект 11460 про дозвіл на звільнення військовослужбовців з військової служби у разі безперервного проходження військової служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців, з яких не менш як 18 місяців брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань, визначених бойовими наказами чи розпорядженнями. Підстави та строки звільнення пропонується визначити Указом Президента.

Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Також пропонується звільнення військовослужбовців, які проходили безперервну військову службу за призовом під час мобілізації під час дії воєнного стану, з військової служби у запас згідно з Указом Президента при досягненні 36-місячного строку вислуги, з яких не менш як 18 місяців вони брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань, визначених бойовими наказами чи розпорядженнями. Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Депутати пропонують встановити, що такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх добровільною письмовою згодою. У разі надання такої згоди на продовження військової служби понад 36-місячний строк вислуги грошові виплати, встановлені законодавством, таким військовослужбовцям виплачуються в подвійному розмірі.

Крім того, пропонується встановити, що під час дії воєнного стану військовослужбовці, які добровільно прийняті на військову службу (за контрактом), та які обрали місцем її проходження відповідний рід військ (сил) та конкретний підрозділ (військову частину) Збройних Сил України, інших військових формувань, не можуть бути без їхньої добровільної письмової згоди переведені до інших військових частин (підрозділів) іншого роду військ (сил) ЗСУ, інших видів військових формувань.

При цьому цим же законопроектом, як раніше писала «Судово-юридична газета», одночасно пропонується дати право вільного виїзду за кордон народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій, що входять до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням іноземного фінансування.

Автор: Наталя Мамченко 

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Пропонується надати дозвіл на звільнення з військової служби у разі безперервного проходження служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців, з яких не менш як 18 місяців з безпосередньою участю у виконанні бойових завдань.

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