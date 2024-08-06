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На Київщині трактор підірвався на боєприпасі

07:36, 6 серпня 2024
Поліція Київщини розслідує підрив трактора на ручній уламковій гранаті.
На Київщині трактор підірвався на боєприпасі
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На території Баришівської громади Київщини трактор, який виконував роботи з косіння трави, наїхав на ручну уламкову гранату, що призвело до вибуху. Як повідомила поліція Київської області, на місці інциденту вибухотехніки вилучили частину корпусу ручної оборонної гранати РГО. На щастя, водій трактора не постраждав, однак техніка зазнала механічних ушкоджень.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 196 Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають громадян та аграріїв бути особливо обережними під час виконання польових робіт, уникати лісових доріг і стежок, а у разі виявлення підозрілих предметів негайно звертатися до поліції за номером «102».

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