На Киевщине трактор подорвался на боеприпасе

Полиция Киевщины расследует подрыв трактора на ручной осколочной гранате.

На территории Барышевской общины Киевщины трактор, который выполнял работы по кошению травы, наехал на ручную осколочную гранату, что привело к взрыву. Как сообщила полиция Киевской области, на месте инцидента взрывотехники изъяли часть корпуса ручной оборонительной гранаты РГО. К счастью, водитель трактора не пострадал, однако техника получила механические повреждения.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 196 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители призывают граждан и аграриев быть особенно осторожными во время выполнения полевых работ, избегать лесных дорог и троп, а в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно обращаться в полицию по номеру "102".

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