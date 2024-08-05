Большинство киевлян выступило против кошения травы под сухую стерню

Более 65% жителей столицы хотят видеть в городе больше нескошенных участков с разнотравьем.

66% жителей Киева выступили против скашивания разнотравья на большем количестве участков в городе. Такой результат показал опрос, проведенный в приложении «Киев Цифровой».

Всего в опросе приняло участие более 41 тысячи человек. Из них 21% считают, что разнотравье следует скашивать, а 13% – не определились с ответом.

В прошлом году в столице начал эксперимент – не скашивать разнотравье на некоторых участках. Как отметили в приложении «Киев Цифровой», это помогло насекомым-опылителям, в частности пчелам, лучше размножаться, а также сделало город более прохладным в жаркие дни. Кроме того, участки с разнотравьем лучше удерживают дождевую воду, что способствует более комфортному климату.

С 2023 года разнотравье не скашивали почти на 40 участках, и город рассматривает возможность увеличить их количество.

Как отмечают в КГГА, декоративные луга и ограничение кошения на определенных участках являются распространенной практикой во многих европейских столицах, в частности, в Лондоне, Вене, Берлине и других городах.

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