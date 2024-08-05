Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2024

Украинец получил серебро в финале Олимпиады в упражнениях на параллельных брусьях.

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Спортсмены Илья Ковтун и Олег Верняев выступили в последнем финале Олимпийских игр – упражнениях на параллельных брусьях.

Ковтун за свою попытку заработал 15,500 баллов. Верняев выступал пятым и заработал 13,300. Во время своего выступления он допустил ошибку и слетел с брусьев.

Для 20-летнего Ковтуна это вторая Олимпиада в карьере. На дебютных для себя Играх в Токио он занял 11 место в личном многоборье и стал седьмым в команде.

Ранее сообщалось, что Украина поднялась на 17-е место Олимпиады-2024.

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