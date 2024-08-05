Україна піднялася на 17 місце Олімпіади-2024: спортсмени отримали вже шість медалей

Наразі в українців шість нагород — два «золота», одне «срібло» та три «бронзи».

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Україна піднялася на 17 місце з 61 у медальному заліку на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Країна зробила впевнений стрибок у списку завдяки нагородам легкоатлетів 4 серпня.

Першу нагороду українській команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.

2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль.

3 серпня жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях. Це перше золото нашої країни на Олімпіаді-2024.

4 серпня дві медалі здобули українські атлетки у стрибках у висоту. Ярослава Магучіх виборола золоту нагороду, а Ірина Геращенко - бронзову.

Ще одну медаль приніс Україні 4 серпня легкоатлет Михайло Кохан. Він здобув бронзову медаль у метанні молота.

Тепер Україна обіймає 17 місце на Олімпіаді.

Наразі у медальному заліку на першому місці США (71 нагорода), далі йде Китай (45), а замикає трійку Франція (44).

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