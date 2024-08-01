Український стрілець Сергій Куліш завоював «срібло» на Олімпіаді-2024

Український стрілець Сергій Куліш зумів завоювати срібну нагороду у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки.
«Золото» у цій дисципліні дісталося представнику Китаю, а бронза — спортсмен з Індії.
Результати чоловічої кульової стрільби з трьох положень:
1. Лю Юйкун (Китай) — 463,6
2. Сергій Куліш (Україна) — 461,3
3. Свапніл Кусале (Індія) — 451,4
Нагадаємо, для України це друга медаль на Олімпійських іграх 2024. Раніше фехтувальниця Ольга Харлан стала бронзовою призеркою особистого турніру шаблісток.
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