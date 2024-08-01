Український стрілець Сергій Куліш завоював «срібло» на Олімпіаді-2024

Сергій Куліш – срібний призер Олімпіади-2024 у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень.

Український стрілець Сергій Куліш зумів завоювати срібну нагороду у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки.

«Золото» у цій дисципліні дісталося представнику Китаю, а бронза — спортсмен з Індії.

Результати чоловічої кульової стрільби з трьох положень:

1. Лю Юйкун (Китай) — 463,6

2. Сергій Куліш (Україна) — 461,3

3. Свапніл Кусале (Індія) — 451,4

Нагадаємо, для України це друга медаль на Олімпійських іграх 2024. Раніше фехтувальниця Ольга Харлан стала бронзовою призеркою особистого турніру шаблісток.

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