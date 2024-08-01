Перерахунок військової пенсії: що треба знати

У ПФ нагадали порядок здійснення перерахунку військової пенсії.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало порядок здійснення перерахунку військової пенсії.

Право звернутися за перерахунком пенсії мають звільнені зі служби військовослужбовці (крім випадків призначення пенсії в разі втрати годувальника дружині (чоловіку), яка призначається незалежно від звільнення зі служби).

Перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію, провадиться на підставі документів, що є в пенсійній справі, а також додаткових документів, поданих структурним підрозділом відповідного міністерства за останнім місцем проходження служби (ст. 63 Закону від 09.04.1992 № 2262-ХІІ).

Після звільнення із служби таких осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або повторного прийняття їх на службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, служби цивільного захисту до дня фактичного звільнення.

Зберігається право на пенсію військовослужбовців у разі:

- призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

- призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

- прийняття за контрактом на військову службу чи службу цивільного захисту, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, служби цивільного захисту, до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде меншим за розмір, який вони отримували до призову або повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється в розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу в особливий період.

Звільненим із служби військовослужбовцям, особам, яким присвоєні чергові військові (спеціальні) звання під час перебування їх у запасі або у відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних військових (спеціальних) звань не перераховуються.

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