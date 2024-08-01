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Перерасчет военной пенсии: что нужно знать

14:50, 1 августа 2024
В ПФ напомнили порядок осуществления перерасчета военной пенсии.
Перерасчет военной пенсии: что нужно знать
Фото: 24tv.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило порядок осуществления перерасчета военной пенсии.

Право обратиться за перерасчетом пенсии имеют уволенные со службы военнослужащие (кроме случаев назначения пенсии в случае потери кормильца жене (супруге), которая назначается независимо от увольнения со службы).

Перерасчет ранее назначенных пенсий военнослужащим, лицам, имеющим право на пенсию, производится на основании имеющихся в пенсионном деле документов, а также дополнительных документов, представленных структурным подразделением соответствующего министерства по последнему месту прохождения службы (ст. 63 Закона от 09.04.1992 № 2262-ХІІ).

После увольнения со службы таких лиц выплата им пенсий производится с учетом дополнительной выслуги лет со дня призыва их на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или повторного принятия их на службу контрактом, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, службы гражданской защиты ко дню фактического увольнения.

Сохраняется право на пенсию военнослужащих в случае:

- призыва на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период;

- призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

- принятие по контракту на военную службу или службу гражданской защиты, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, службы гражданской защиты, в Вооруженные силы Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, органов и подразделений гражданской защиты во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения.

Если новый размер пенсии этих лиц будет меньше, чем они получали до призыва или повторного принятия их на службу, выплата им пенсий производится в размере, который они получали до призыва или принятия на службу в особый период.

Уволенным из службы военнослужащим, лицам, которым присвоены очередные воинские (специальные) звания во время нахождения их в запасе или в отставке, ранее назначенные им пенсии с учетом новых присвоенных воинских (специальных) званий не перечисляются.

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