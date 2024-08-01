Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Суд погодився з рішенням ДПС щодо правомірності збільшення податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств: деталі справи

14:32, 1 серпня 2024
Позивачу збільшено суму грошового зобов’язання за платежем податок на прибуток підприємств.
Суд погодився з рішенням ДПС щодо правомірності збільшення податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств: деталі справи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба повідомляє, що судом касаційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення, яким позивачу збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на прибуток підприємств.

Верховним Судом підтримано позицію податкового органу щодо сутності принципу «витягнутої руки» в податковому законодавстві, яка побудована за логікою «під час здійснення операції», тому для цілей трансфертного ціноутворення ціна повинна визначатися на дату здійснення контрольованої операції (дату переходу права власності на товар), а не на дату укладення зовнішньоекономічного договору.

Вірне тлумачення підпункт 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу України (далі – ПК України) полягає в порівнянні ціни контрольованої операції з ціною (діапазоном цін) співставних неконтрольованих операцій та проводиться на підставі наявної інформації на найближчу до дня здійснення контрольованої операції дату, яка визначається в залежності від конкретних умов, оскільки зміна в структурі активів та зобов`язань позивача відбулася саме в момент переходу права власності на товар.

Тобто позивач помилково прирівнює дату визначення ціни (підписання контракту) із датою здійснення контрольованої операції, оскільки ПК України не ототожнює такі категорії, зокрема, підпункт 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 ПК України передбачає, що порівняння ціни контрольованої операції з ціною (діапазоном цін) співставних неконтрольованих операцій проводиться на підставі наявної інформації на найближчу до дня здійснення контрольованої операції дату.

Суди апеляційної та касаційної інстанцій погодились з доводами відповідача, що режим індивідуального ліцензування не встановлює ціноутворення у зовнішньоекономічних операціях, а встановлює певні заборони, обмеження або режими здійснення зовнішньоекономічних операцій з дозволу держави та не може вважатись джерелом інформації для встановлення цін контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». Таким чином, позивачем безпідставно використано разову індивідуальну ліцензію як джерело для встановлення відповідності цін контрольованої операції принципу «витягнутої руки».

Зважаючи на вибірковий підхід позивача для побудови діапазону цін та ознаки операцій, наведених у фактографічній довідці, які підпадають під визначення контрольовані операції, контролюючий орган обґрунтовано не застосував ціни по операціях, наведених у «фактографічній довідці» для побудови ринкового діапазону цін співставних операцій.

За результатами розрахунків контролюючим органом встановлено заниження цін по окремим поставкам у контрольованих операціях, а саме: ціни є нижчими ніж мінімальне значення ринкового діапазону цін.

Відтак, Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду від 09.07.2024 у справі № 160/3387/22 касаційну скаргу позивача залишено без задоволення; постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 16.03.2023 залишено без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство

Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект, що дозволяє іноземцям, які служать у ЗСУ, отримати українське громадянство.

80-100 тисяч у працівників і більше 200 тисяч грн у керівництва – в яких держорганах виплатили найбільші зарплати

Середня зарплата в Україні зросла через міграцію і мобілізацію, але вона все одно не зрівняється із зарплатами у деяких держорганах, де керівник структурного підрозділу чи помічник отримує близько 100 тисяч грн.

Рустем Умєров на зустрічі з бізнесом щодо підвищення податків пояснив, що забезпечення виплат зарплат військовим є критично важливим

Під час зустрічі з бізнесом, на якій обговорювалося підвищення податків, міністр оборони Рустем Умєров підкреслив критичну необхідність пошуку 500 млрд на оборону.

РСУ пропонує прив'язати зарплату працівників апаратів судів до розміру суддівської винагороди

Встановлення посадового окладу працівників апаратів судів у відсотковому розмірі до суддівської винагороди підвищить розмір зарплати в апаратах судів.

На зарплати держслужбовцям, ДСНС і соціальні видатки – у Мінфіні повідомили, куди підуть $3,9 млрд допомоги від США

Перший транш з пакету військової допомоги на 60 млрд доларів, закон про який Джо Байден підписав ще навесні, нарешті надійде до України.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду