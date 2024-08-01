Суд погодився з рішенням ДПС щодо правомірності збільшення податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств: деталі справи

Позивачу збільшено суму грошового зобов’язання за платежем податок на прибуток підприємств.

Державна податкова служба повідомляє, що судом касаційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення, яким позивачу збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на прибуток підприємств.

Верховним Судом підтримано позицію податкового органу щодо сутності принципу «витягнутої руки» в податковому законодавстві, яка побудована за логікою «під час здійснення операції», тому для цілей трансфертного ціноутворення ціна повинна визначатися на дату здійснення контрольованої операції (дату переходу права власності на товар), а не на дату укладення зовнішньоекономічного договору.

Вірне тлумачення підпункт 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу України (далі – ПК України) полягає в порівнянні ціни контрольованої операції з ціною (діапазоном цін) співставних неконтрольованих операцій та проводиться на підставі наявної інформації на найближчу до дня здійснення контрольованої операції дату, яка визначається в залежності від конкретних умов, оскільки зміна в структурі активів та зобов`язань позивача відбулася саме в момент переходу права власності на товар.

Тобто позивач помилково прирівнює дату визначення ціни (підписання контракту) із датою здійснення контрольованої операції, оскільки ПК України не ототожнює такі категорії, зокрема, підпункт 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 ПК України передбачає, що порівняння ціни контрольованої операції з ціною (діапазоном цін) співставних неконтрольованих операцій проводиться на підставі наявної інформації на найближчу до дня здійснення контрольованої операції дату.

Суди апеляційної та касаційної інстанцій погодились з доводами відповідача, що режим індивідуального ліцензування не встановлює ціноутворення у зовнішньоекономічних операціях, а встановлює певні заборони, обмеження або режими здійснення зовнішньоекономічних операцій з дозволу держави та не може вважатись джерелом інформації для встановлення цін контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». Таким чином, позивачем безпідставно використано разову індивідуальну ліцензію як джерело для встановлення відповідності цін контрольованої операції принципу «витягнутої руки».

Зважаючи на вибірковий підхід позивача для побудови діапазону цін та ознаки операцій, наведених у фактографічній довідці, які підпадають під визначення контрольовані операції, контролюючий орган обґрунтовано не застосував ціни по операціях, наведених у «фактографічній довідці» для побудови ринкового діапазону цін співставних операцій.

За результатами розрахунків контролюючим органом встановлено заниження цін по окремим поставкам у контрольованих операціях, а саме: ціни є нижчими ніж мінімальне значення ринкового діапазону цін.

Відтак, Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду від 09.07.2024 у справі № 160/3387/22 касаційну скаргу позивача залишено без задоволення; постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 16.03.2023 залишено без змін.

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