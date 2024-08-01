Украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал серебро на Олимпиаде-2024

Сергей Кулиш – серебряный призер Олимпиады-2024 в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений.

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Украинский стрелок Сергей Кулиш сумел завоевать серебряную награду в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки.

«Золото» в этой дисциплине досталось представителю Китая, а бронза - спортсмен из Индии.

Результаты мужской пулевой стрельбы из трех положений:

Лю Юйкун (Китай) - 463,6 Сергей Кулиш (Украина) - 461,3 Свапнил Кусале (Индия) - 451,4

Напомним, для Украины это вторая медаль на Олимпийских играх 2024 года. Ранее фехтовальщица Ольга Харлан стала бронзовым призером личного турнира саблисток.

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