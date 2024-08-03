Україна виборола перше золото на Олімпіаді-2024

Українські фехтувальниці перемогли збірну Південної Кореї.

Українські фехтувальниці вибороли "золото" у командній шаблі.

У фіналі спортсменки Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова у командній шаблі перемогли збірну Південної Кореї 42:45.

Це перша золота медаль України на цій Олімпіаді.

Зазначається, що Ольга Харлан тепер — найтитулованіша спортсменка за кількістю олімпійських медалей в історії України.

Вона здобула золото в Пекіні в 2008 році, в Парижі у 2024 році, срібло на Ріо-2016 в командній першості, бронзу Лондона-2012, Ріо-2016, Парижа-2024 в індивідуальних змаганнях.

Джерело фото: MARTIN DIVISEK/EPA

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