Украина завоевала первое золото на Олимпиаде-2024

Украинские фехтовальщицы победили сборную Южной Кореи.

Украинские фехтовальщицы завоевали "золото" в командной сабле.

Украинские спортсменки Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова в командной сабле победили сборную Южной Кореи 42:45.

Это первая золотая медаль Украины на Олимпиаде.

Отмечается, что Ольга Харлан теперь — самая титулованная спортсменка по количеству олимпийских медалей в истории Украины.

Она завоевала золото в Пекине в 2008 году, в Париже в 2022 году, серебро на Рио-2016 в командном первенстве, бронзу Лондона-2012, Рио-2016, Парижа-2024 в индивидуальных соревнованиях.

Джерело фото: MARTIN DIVISEK/EPA

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