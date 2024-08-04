В Одесской области 13-летнюю девочку, которая пошла купаться и пропала, обнаружили без признаков жизни

По факту исчезновения малолетнего ребенка полицейские начали уголовное производство и поиски.

Правоохранители в Одесской области обнаружили пропавшую 13-летнюю девочку из Измаила без признаков жизни в р. Дунай. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Как говорится в сообщении, об исчезновении девочки стало известно 2 августа вечером. Жители Измаила известили правоохранителей, что на центральном пляже двое подростков разыскивают подругу, которая пошла купаться и пропала.

«По факту исчезновения малолетнего ребенка полицейские начали уголовное производство и поиски, к которым были приобщены спасатели и пограничники. Сегодня около 15 часов водолазы достали девушку из реки. При осмотре судебно медицинским экспертом телесных повреждений на теле обнаружено не было. Предварительно смерть ребенка наступила в результате утопления», - сообщили в полиции.

В рамках производства, начатого по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

«Следует заметить, что на реке Дунай из-за сильного течения купаться запрещено. Призываем взрослых объяснять это детям и контролировать их досуг», – обратился к родителям заместитель начальника Измаильского районного отдела полиции, начальник отдела превенции Дмитрий Ломов.

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