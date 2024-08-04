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В Одеській області 13-річну дівчинку, яка пішла купатися та зникла, виявили без ознак життя

09:24, 4 серпня 2024
За фактом зникнення малолітньої дитини поліцейські розпочали кримінальне провадження та пошуки.
В Одеській області 13-річну дівчинку, яка пішла купатися та зникла, виявили без ознак життя
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Правоохоронці в Одеській області виявили зниклу 13-річну дівчинку з Ізмаїла без ознак життя в р. Дунай. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Як зазначається в повідомленні, про зникнення дівчинки стало відомо 2 серпня ввечері. Мешканці Ізмаїла сповістили правоохоронців, що на центральному пляжі двоє підлітків розшукують подругу, яка пішла купатися і зникла.

«За фактом зникнення малолітньої дитини поліцейські розпочали кримінальне провадження та пошуки, до яких були долучені рятувальники і прикордонники. Сьогодні близько 15-ї години водолази дістали дівчину з річки. При огляді судово-медичним експертом тілесних ушкоджень на тілі виявлено не було. Попередньо, смерть дитини настала унаслідок утоплення», - повідомили у поліції.

В рамках провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

«Варто зауважити, що на річці Дунай через сильну течію купатися заборонено. Закликаємо  дорослих пояснювати це дітям і контролювати їхнє дозвілля», - звернувся до батьків заступник начальника Ізмаїльського районного відділу поліції, начальник відділу превенції Дмитро Ломов.

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