ДБР затримало колишнього керівника Рівненського ТЦК – йому повідомили вже четверту підозру

Слідчі проситимуть тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону повідомили вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це пишуть у Державному бюро розслідувань.

Як зазначається, цього разу він підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ст. 114-1 КК України). Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану.

«Правоохоронці вже затримали колишнього начальника ТЦК, слідчі проситимуть для нього запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи внесення застави», - зауважують у ДБР.

У липні 2023 року йому було повідомлено про підозру у справі щодо побиття солдата. Він підозрювався в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 КК України).

У жовтні 2023 року працівники ДБР повідомили ексначальнику ТЦК ще одну підозру. Під час розслідування побиття солдата, ДБР встановило, що він володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень. Дослідження ймовірних інших епізодів його протиправної діяльності продовжилося.

У липні 2023 року він був відсторонений від службових обов’язків та перебував під вартою без можливості внесення застави. Днями, після оскарження рішення стороною захисту, Апеляційний суд змінив запобіжний захід екскерівнику Рівненського обласного ТЦК. Його випустили із СІЗО під заставу у розмірі майже пів мільйона гривень.

Наразі чоловіку може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

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