Український футболіст Артем Довбик перейшов із футбольного клубу «Жирона» у «Рому»

Довбик буде першим українцем в історії «Роми».

Джерело фото: asroma.com

Український нападник Артем Довбик сьогодні перейшов із «Жирони» до «Роми». Клуб уклав угоду про перехід українського центрфорварда, якому в червні виповнилося 27 років, до лав «Джаллороссі».

Футболіст одягне футболку під номером 11 і стане першим українцем в історії «Роми», який зіграє за клуб.

У заяві «Роми» з гордістю зазначається, що це перший випадок, коли клуб підписав найкращого бомбардира попереднього сезону в будь-якій європейській лізі.

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