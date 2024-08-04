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Украинский футболист Артем Довбик перешел из футбольного клуба «Жирона» в «Рому»

07:36, 4 августа 2024
Довбик станет первым украинцем в истории «Ромы».
Украинский футболист Артем Довбик перешел из футбольного клуба «Жирона» в «Рому»
Источник фото: asroma.com
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Украинский нападающий Артем Довбик сегодня перешел из «Жироны» в «Рому». Клуб заключил соглашение о переходе украинского центрфорварда, которому в июне исполнилось 27 лет, в ряды «Джаллоросси».

Футболист наденет футболку под номером 11 и станет первым украинцем в истории «Ромы», сыграющим за клуб.

В заявлении «Ромы» с гордостью отмечается, что это первый случай, когда клуб подписал лучшнго бомбардира предыдущего сезона в любой европейской лиге.

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