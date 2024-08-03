Штаб Гаррис не поддерживает идею Трампа провести дебаты на Fox News

Камала Гаррис заявила, что придет на дебаты 10 сентября.

Источник фото: REUTERS/Dustin Chambers

Штаб Камалы Гаррис не поддерживает идею дебатов на Fox News, предложенную Трампом. Говорит, придет на дебаты 10 сентября, как было предварительно договорено.

Как пишет «Reuters», кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп предложил провести дебаты на Fox News 4 сентября, и предвыборная кампания Гаррис ответила, что Трамп пытается отказаться от дебатов, которые планировалось провести на ABC.

Майкл Тайлер, директор по коммуникациям кампании Гаррис, сказал, что «Дональд Трамп бежит напуганный и пытается отказаться от дебатов, на которые он уже согласился, и бежит прямо к Fox News, чтобы выручили его».

Трамп и президент США Джо Байден договорились о повторных дебатах 10 сентября на ABC News, которые впоследствии бывший президент предложил перенести на Fox.

«Вице-президент так или иначе будет там, чтобы воспользоваться возможностью выступить перед национальной аудиторией в прайм-тайм», – сказал Тайлер, видимо, предполагая, что Гаррис появится там, если Трамп не придет 10 сентября.

«Мы рады обсудить дальнейшие дебаты после тех, о которых уже договорились обе кампании», - заявил он.

В свою очередь, Камала Гаррис опубликовала на своем аккаунте пост, где заявила, что придет на дебаты 10 сентября.

«Интересно, как «в любое время, любое место» становится «одним конкретным временем, одним конкретным безопасным пространством». Я буду там 10 сентября, как он и договорился. Я надеюсь увидеть его там», – написала она.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Камала Гаррис официально получила необходимое количество голосов делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США.

Камала Гаррис опередила Дональда Трампа по рейтингу в ключевых штатах.

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